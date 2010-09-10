онлайн-игры
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Комментарии по программному обеспечению.
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Re: онлайн-игры
Можно много хороших онлайн игр посоветовать.
Я с друзьями играю в танки онлайн, если немного вдонатить то можно круто нагибать!
Азартная аж жуть, можно часами сидеть, но скилл требуется канешн.
Да, никнейм обязательно красивый должен быть, там только английские буквы разрешены и черточки: _ , -
У всех нагибаторов такие крутые ники, написаны английскими буквами, но читаются как русские.
Так и друзей легче находить (там есть система друзей).
Но лучше сразу компашкой регистрироваться 2-3-5-5 человек достаточно.
Бывает конечно нарвёшься на другую конфу, тогда заруба жесткая, а результат непредсказуем, но от этого только интереснее.
Как-то так, удачи!
Я с друзьями играю в танки онлайн, если немного вдонатить то можно круто нагибать!
Азартная аж жуть, можно часами сидеть, но скилл требуется канешн.
Да, никнейм обязательно красивый должен быть, там только английские буквы разрешены и черточки: _ , -
У всех нагибаторов такие крутые ники, написаны английскими буквами, но читаются как русские.
Так и друзей легче находить (там есть система друзей).
Но лучше сразу компашкой регистрироваться 2-3-5-5 человек достаточно.
Бывает конечно нарвёшься на другую конфу, тогда заруба жесткая, а результат непредсказуем, но от этого только интереснее.
Как-то так, удачи!
Re: онлайн-игры
Всем привет) Кто где что любит, а я обожаю онлайн казино http://vulkan-top.com/ . Казино крутое и разнообразное. Я играю уже несколько лет после работы. Мне очень нравиться . Развлечение хорошее и заработать можно, проблем с деньгами никаких)
- Oncilis
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:53
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: онлайн-игры
Wow на века, но ща ArcheAge выпустили глобальное обновление и Lineage делают ЗБТ новой игрухи, так что...
Re: онлайн-игры
Всем привет) Кто где что любит, а я обожаю онлайн казино
Раньше играл с друзьями, иногда немного даже выиграть удавалось, но потом интерес к казино пропал, даже не знаю с чем связано. Со временем стал стратегии ставок изучать, ставить на любимые команды. Как мне кажется, хобби такого плана более разнообразное и интересное, чем автоматы и казино.
Re: онлайн-игры
Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: онлайн-игры
Dianna писал(а):Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.
Согласна, я тоже люблю в RPG поиграть. Любимая Hero Rage http://herorage.ru/ref/42. Играли в нее? Мне она очень нравится. Помогает расслабиться и отвлечься после тяжелого рабочего дня.
Re: онлайн-игры
Dianna писал(а):Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.
Даааааа! RPG вообще обожаю! Особенно онлайновые с открытым миром, PvP и остальными крутыми плюшечками! В Вовку http://pc-torrent.net/879-world-of-warcraft-2004-2010.html уже больше 10 лет играю и всё не надоедает, вот что значит геймплей! Графика, физика и остальные вещи на самом деле вообще не важны, когда в игру попросту интересно играть.
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:16
Re: онлайн-игры
А мне нравиться игра кухня. Нашла сайт где могу играть онлайн и бесплатно, без всяких проблем и регистраций , к тому же выбрать там есть из чего. И много разных жанров
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