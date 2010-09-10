онлайн-игры

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hanuileri
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 12:59

Re: онлайн-игры

Сообщение hanuileri » 29 сен 2016, 14:06

Всем привет) Кто где что любит, а я обожаю онлайн казино http://vulkan-top.com/ . Казино крутое и разнообразное. Я играю уже несколько лет после работы. Мне очень нравиться . Развлечение хорошее и заработать можно, проблем с деньгами никаких)
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Oncilis
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:53
Откуда: Рязань
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Re: онлайн-игры

Сообщение Oncilis » 21 ноя 2016, 00:19

Wow на века, но ща ArcheAge выпустили глобальное обновление и Lineage делают ЗБТ новой игрухи, так что...
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sashas
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 15:21

Re: онлайн-игры

Сообщение sashas » 13 дек 2016, 12:34

Всем привет) Кто где что любит, а я обожаю онлайн казино

Раньше играл с друзьями, иногда немного даже выиграть удавалось, но потом интерес к казино пропал, даже не знаю с чем связано. Со временем стал стратегии ставок изучать, ставить на любимые команды. Как мне кажется, хобби такого плана более разнообразное и интересное, чем автоматы и казино.
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Dianna
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 май 2016, 15:50

Re: онлайн-игры

Сообщение Dianna » 20 дек 2016, 22:10

Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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Ninos
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 14:33

Re: онлайн-игры

Сообщение Ninos » 21 дек 2016, 13:49

Dianna писал(а):Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.


Согласна, я тоже люблю в RPG поиграть. Любимая Hero Rage http://herorage.ru/ref/42. Играли в нее? Мне она очень нравится. Помогает расслабиться и отвлечься после тяжелого рабочего дня.
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Ajina
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 май 2016, 04:12
Откуда: Рязань

Re: онлайн-игры

Сообщение Ajina » 21 дек 2016, 13:56

Dianna писал(а):Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.

Даааааа! RPG вообще обожаю! Особенно онлайновые с открытым миром, PvP и остальными крутыми плюшечками! В Вовку http://pc-torrent.net/879-world-of-warcraft-2004-2010.html уже больше 10 лет играю и всё не надоедает, вот что значит геймплей! Графика, физика и остальные вещи на самом деле вообще не важны, когда в игру попросту интересно играть.
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
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Светик_Светик
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:16

Re: онлайн-игры

Сообщение Светик_Светик » 25 дек 2016, 18:06

А мне нравиться игра кухня. Нашла сайт где могу играть онлайн и бесплатно, без всяких проблем и регистраций , к тому же выбрать там есть из чего. И много разных жанров
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Dianna
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 май 2016, 15:50

Re: онлайн-игры

Сообщение Dianna » 59 минут назад

Девочки и парни, ещё кто-то играет кроме меня в RPG? Может по сетке сразимся?))
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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