Сообщение Dianna » 20 дек 2016, 22:10

Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.

ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..