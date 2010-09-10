онлайн-игры
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Re: онлайн-игры
Всем привет) Кто где что любит, а я обожаю онлайн казино http://vulkan-top.com/ . Казино крутое и разнообразное. Я играю уже несколько лет после работы. Мне очень нравиться . Развлечение хорошее и заработать можно, проблем с деньгами никаких)
- Oncilis
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:53
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: онлайн-игры
Wow на века, но ща ArcheAge выпустили глобальное обновление и Lineage делают ЗБТ новой игрухи, так что...
Re: онлайн-игры
Всем привет) Кто где что любит, а я обожаю онлайн казино
Раньше играл с друзьями, иногда немного даже выиграть удавалось, но потом интерес к казино пропал, даже не знаю с чем связано. Со временем стал стратегии ставок изучать, ставить на любимые команды. Как мне кажется, хобби такого плана более разнообразное и интересное, чем автоматы и казино.
Re: онлайн-игры
Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: онлайн-игры
Dianna писал(а):Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.
Даааааа! RPG вообще обожаю! Особенно онлайновые с открытым миром, PvP и остальными крутыми плюшечками! В Вовку http://pc-torrent.net/879-world-of-warcraft-2004-2010.html уже больше 10 лет играю и всё не надоедает, вот что значит геймплей! Графика, физика и остальные вещи на самом деле вообще не важны, когда в игру попросту интересно играть.
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
Re: онлайн-игры
Девочки и парни, ещё кто-то играет кроме меня в RPG? Может по сетке сразимся?))
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 22:03
Re: онлайн-игры
ммм...играю в http://herorage.ru/ тут же на форуме у кого то и подсмотрела эту игрушку. Живое общение присутствует. Есть чат. Или у вас есть еще что предложить поиграть?)
Re: онлайн-игры
Для онлайн игр могу посоветовать Яндекс браузер https://browser.softok.info. Он очень надежный, так как оснащен защитой Лаборатории Касперского и не тянет много оперативной памяти!
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