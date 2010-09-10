онлайн-игры
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Комментарии по программному обеспечению.
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Re: онлайн-игры
Всем привет) Кто где что любит, а я обожаю онлайн казино http://vulkan-top.com/ . Казино крутое и разнообразное. Я играю уже несколько лет после работы. Мне очень нравиться . Развлечение хорошее и заработать можно, проблем с деньгами никаких)
- Oncilis
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:53
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: онлайн-игры
Wow на века, но ща ArcheAge выпустили глобальное обновление и Lineage делают ЗБТ новой игрухи, так что...
Re: онлайн-игры
Всем привет) Кто где что любит, а я обожаю онлайн казино
Раньше играл с друзьями, иногда немного даже выиграть удавалось, но потом интерес к казино пропал, даже не знаю с чем связано. Со временем стал стратегии ставок изучать, ставить на любимые команды. Как мне кажется, хобби такого плана более разнообразное и интересное, чем автоматы и казино.
Re: онлайн-игры
Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: онлайн-игры
Dianna писал(а):Вообще не понимаю, какой смысл играть в эти автоматы по интернету? Ну, в танки я тоже не любительница, всё-таки мальчиковая игра, а вот в RPG онлайновую очень даже могу поиграть пару часиков во время перерыва или после работы.
Даааааа! RPG вообще обожаю! Особенно онлайновые с открытым миром, PvP и остальными крутыми плюшечками! В Вовку http://pc-torrent.net/879-world-of-warcraft-2004-2010.html уже больше 10 лет играю и всё не надоедает, вот что значит геймплей! Графика, физика и остальные вещи на самом деле вообще не важны, когда в игру попросту интересно играть.
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
Re: онлайн-игры
Девочки и парни, ещё кто-то играет кроме меня в RPG? Может по сетке сразимся?))
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: онлайн-игры
Я очень люблю играть в бесплатные игровые автоматы. Здесь подробное описание всех игр. Это очень захватывает, не нужна регистрация и нет риска потерять свои деньги. Так что советую попробовать.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:55
сервис сокращения ссылок
сократить ссылку
Давайте для начала разберемся, а для чего, зачем надо сокращать ссылки?
1) Впервые с потребностью укорачивать ссылки на какие-то сайты или страницы сайтов многие наверно столкнулись, как и мы, при написании текстов в Twitter.
Так как, в Твиттере длина сообщения составляет 140 символов вместе с пробелами.
Такая же проблема бывает и при написании текста в SMS – сообщении, где стандартная длина одного смс-сообщения составляет 160 латинских символов.
то короткие ссылки могут быть от 19 символов
Важно: по любой из этих ссылок Вы попадете в одно и то же место!
3) Иногда в этом же контексте полезно «засекретить» ссылку в самом письме, чтобы сразу не оттолкнуть человека каким-то смыслом домена от нажатия на ссылку.
4) Замена ссылки также полезна, когда имя домена по каким-то причинам попало в антиспамовые фильтры на почтовых серверах или каких-то ресурсах.
Хотя надо признать, что это не всегда сработает.
Так как и короткие ссылки некоторые ресурсы могут не пропустить.
5) Замена длинной ссылки на короткую может сделать ее иногда и более красивой. Так как в некоторых сервисах укорачивания ссылки можно выбрать и свое имя.
6) И есть еще очень полезная потребность в укорачивании ссылки.
Когда Вы используете реферальную ссылку на страницу, на которую Вы не имеете возможность поставить отслеживание статистики (то есть нет возможности установить Google Analytics или Яндекс.Метрику).
В некоторых сервисах есть возможность отслеживания статистики!
Вы можете видеть в реальном масштабе времени видеть сколько человек кликнуло на ссылку, а это очень важно для определения эффективности того или иного источника трафика!
Какой сервис лучше?
Здесь нет, конечно, однозначного ответа.
б) Если нужна статистика, то протестируйте такие сервисы, как
Поделитесь в комментариях, каким сервисом коротких ссылок пользуетесь Вы, и почему?
Какие лично Вы видите главные плюсы в использовании этих сервисов и какие есть сократить ссылку минусы?
Какой сервис наиболее точно и полно отображает статистику кликов?
Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:
Самые ходовые (используемые) ссылки держу отдельно в файле Блокнота, напр в таком виде:
2. ОЧЕНЬ МНЕ ЭТА ТЕМА ИНТЕРЕСНА, НО КАК-ТО МАЛОСТЬ НЕ ДО КОНЦА ПОНЯТНА. НО Я ОБЯЗУЮСЬ ВНИКНУТЬ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОРОТКИМИ Р.С. МОЙ Номер. 0000947102
Давайте для начала разберемся, а для чего, зачем надо сокращать ссылки?
1) Впервые с потребностью укорачивать ссылки на какие-то сайты или страницы сайтов многие наверно столкнулись, как и мы, при написании текстов в Twitter.
Так как, в Твиттере длина сообщения составляет 140 символов вместе с пробелами.
Такая же проблема бывает и при написании текста в SMS – сообщении, где стандартная длина одного смс-сообщения составляет 160 латинских символов.
то короткие ссылки могут быть от 19 символов
Важно: по любой из этих ссылок Вы попадете в одно и то же место!
3) Иногда в этом же контексте полезно «засекретить» ссылку в самом письме, чтобы сразу не оттолкнуть человека каким-то смыслом домена от нажатия на ссылку.
4) Замена ссылки также полезна, когда имя домена по каким-то причинам попало в антиспамовые фильтры на почтовых серверах или каких-то ресурсах.
Хотя надо признать, что это не всегда сработает.
Так как и короткие ссылки некоторые ресурсы могут не пропустить.
5) Замена длинной ссылки на короткую может сделать ее иногда и более красивой. Так как в некоторых сервисах укорачивания ссылки можно выбрать и свое имя.
6) И есть еще очень полезная потребность в укорачивании ссылки.
Когда Вы используете реферальную ссылку на страницу, на которую Вы не имеете возможность поставить отслеживание статистики (то есть нет возможности установить Google Analytics или Яндекс.Метрику).
В некоторых сервисах есть возможность отслеживания статистики!
Вы можете видеть в реальном масштабе времени видеть сколько человек кликнуло на ссылку, а это очень важно для определения эффективности того или иного источника трафика!
Какой сервис лучше?
Здесь нет, конечно, однозначного ответа.
б) Если нужна статистика, то протестируйте такие сервисы, как
Поделитесь в комментариях, каким сервисом коротких ссылок пользуетесь Вы, и почему?
Какие лично Вы видите главные плюсы в использовании этих сервисов и какие есть сократить ссылку минусы?
Какой сервис наиболее точно и полно отображает статистику кликов?
Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:
Самые ходовые (используемые) ссылки держу отдельно в файле Блокнота, напр в таком виде:
2. ОЧЕНЬ МНЕ ЭТА ТЕМА ИНТЕРЕСНА, НО КАК-ТО МАЛОСТЬ НЕ ДО КОНЦА ПОНЯТНА. НО Я ОБЯЗУЮСЬ ВНИКНУТЬ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОРОТКИМИ Р.С. МОЙ Номер. 0000947102
http://seo-swat.ru/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:55
сервис сокращения ссылок
создание коротких ссылок
Как получить короткую ссылку и счетчик переходов
Доброго времени суток. ??
У него есть сервис goo.gl . с помощью которого можно создать себе короткую ссылку. Если Вы перейдете на этот сервис, то увидите поле, где можно ввести ссылку и получить ее короткий вариант.
Как видите все быстро и легко. Но в этого сервиса есть еще одна небольшая функция, а именно возможность подсчета нажатий на Вашу короткую ссылку. Чтобы иметь возможность доступа к счетчику, Вы должны войти в сервис. Если у Вас есть почта на google, то это можно сделать с ее помощью, просто войдите в нее, а потом перейдите на goo.gl.
Теперь, если вы создадите короткую ссылку, то уже увидите, вот такую табличку:
Теперь вы сможете видеть список своих преобразованных ссылок. В таблице по порядку видны следующие значения:
Теперь можете вести статистику нажатий на ссылку и если Вам нужно будет вновь сделать ссылку короткой, то можете просто зайти в свой аккаунт и уже взять готовую, которую Вы сделали ранее. Это очень удобно и может помочь Вам для решения некоторых задач.
А Вы пользуетесь сервисами по созданию коротких ссылок?
На этом все, спасибо за внимание. ??
Здравствуйте. Меня зовут Виталий Гнатковский. и я являюсь автором этого сайта.
Данный сайт поможет Вам изучить и подскажет как создать свой сайт на WordPress. Свой путь по заработку в интернете я начал в 2008 году. Занимаюсь версткой, дизайном и созданием шаблонов для WordPress. Если Вас интересует какой-то вопрос создание коротких ссылок по сайту или вы хотите заказать у меня услугу – быстро и не дорого, свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом.
Немножко статистики
Записей на блоге: 351
Рубрик на блоге: 14
Комментариев: 796
Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник. Полное копирование информации, воровство контента - ЗАПРЕЩЕНО. В случаи обнаружении сайта использующего полностью скопированный материал, будут приняты меры.
Привет дорогой друг
У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь мой сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция как отключить AdBlock Хочу такое же окошко
Как получить короткую ссылку и счетчик переходов
Доброго времени суток. ??
У него есть сервис goo.gl . с помощью которого можно создать себе короткую ссылку. Если Вы перейдете на этот сервис, то увидите поле, где можно ввести ссылку и получить ее короткий вариант.
Как видите все быстро и легко. Но в этого сервиса есть еще одна небольшая функция, а именно возможность подсчета нажатий на Вашу короткую ссылку. Чтобы иметь возможность доступа к счетчику, Вы должны войти в сервис. Если у Вас есть почта на google, то это можно сделать с ее помощью, просто войдите в нее, а потом перейдите на goo.gl.
Теперь, если вы создадите короткую ссылку, то уже увидите, вот такую табличку:
Теперь вы сможете видеть список своих преобразованных ссылок. В таблице по порядку видны следующие значения:
Теперь можете вести статистику нажатий на ссылку и если Вам нужно будет вновь сделать ссылку короткой, то можете просто зайти в свой аккаунт и уже взять готовую, которую Вы сделали ранее. Это очень удобно и может помочь Вам для решения некоторых задач.
А Вы пользуетесь сервисами по созданию коротких ссылок?
На этом все, спасибо за внимание. ??
Здравствуйте. Меня зовут Виталий Гнатковский. и я являюсь автором этого сайта.
Данный сайт поможет Вам изучить и подскажет как создать свой сайт на WordPress. Свой путь по заработку в интернете я начал в 2008 году. Занимаюсь версткой, дизайном и созданием шаблонов для WordPress. Если Вас интересует какой-то вопрос создание коротких ссылок по сайту или вы хотите заказать у меня услугу – быстро и не дорого, свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом.
Немножко статистики
Записей на блоге: 351
Рубрик на блоге: 14
Комментариев: 796
Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник. Полное копирование информации, воровство контента - ЗАПРЕЩЕНО. В случаи обнаружении сайта использующего полностью скопированный материал, будут приняты меры.
Привет дорогой друг
У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь мой сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция как отключить AdBlock Хочу такое же окошко
http://seo-swat.ru/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:55
создание редиректов
сервис сокращения ссылок
За переходы из России около 1$, за СНГ в районе 0.3-0.5$, самые высокие ставки конечно же переходов из Америки 2$.
Но самое главное, что большой выбор скриптов и других примочек для монетизации сайта:
Скрипт для сокращения всех ссылок на сайте или нескольких. Интеграция с Twitterfeed. Интеграция с dlvr.it. Сократить до 20 ссылок за один раз (удобно, когда нужно сократить много ссылок). Социальные кнопки. Блок с кнопками при переходе по которым вам капают денежки. Учитывает переходы из комментариев. Тоесть все ссылки в комментах можно тоже укорачивать и монетизировать.
Вывод каждый месяц при условии накопления минимальной суммы. На WebMoney и PayPal — 5$, на Payoneer — 20$.
У него нет никаких настроек, вы просто получаете короткую ссылку, после чего она будет видна в меню «Архив» в общем списке по мере добавления, там же вы сможете посмотреть всю статистику по каждой ссылке.
Для владельцев сайтов предусмотрен PHP скрипт для вставки на сайт, который автоматически будет обрабатывать все добавленные ссылки на сайте в короткие. Скрипт вы сможете настроить, есть четыре варианта обработки: все внешние ссылки, все внешние, кроме указанных, все ссылки и только указанные.
Вывод средств на рублёвый кошелёк Webmoney.
ADF.LY - Конечно он на английском языке, но разобраться не составит труда.
Платит от 0.8 $ за 1000 переходов из России, но зато из США по 9$ и в Европе по 4$. Вывод возможен на PayPal, Payoneer, Liberty Reserve от 5$ или можете заказывать рекламу своего сайта.
Есть возможность группировать ссылки по рубрикам со своим названием. Лично мне очень удобно при наличии нескольких десятков ссылок. Просто заходишь в рубрику и уже выбираешь ту которая нужна, а не листаешь, как в некоторых, весь список.
Есть возможность подключить Google Analytics.
Для владельцев сайтов есть несколько видов настраиваемых скриптов: все ссылки кроме прописанных в коде скрипта или только указанные в коде скрипта, так же можно указать оплачиваемые ссылки с рекламой или бесплатные без рекламы.
Ещё есть очень интересный скрипт, который при установке на сайт показывает рекламу всем кто заходит на него или просто переходит по страницам.
Ну и конечно полная статистика по каждой ссылке.
Q32 - наверное самый многофункциональный.
Есть возможность группировки ссылок по категориям с индивидуальным названием.
Шесть видов скриптов для установки на свой сайт. Даже есть для сайтов на Ucoz.
И конечно же статистика по каждой ссылке.
COINURL - Здесь оплата происходит не в рублях, а в криптовалюте биткоин.
Помимо ссылок предоставляет услуги по рекламированию.
Вот наверное и всё, выбирайте для себя какой сервис вам больше подходит и сокращайте свои ссылки.
99LINK - Сервис коротких ссылок предоставляет Вам возможность заработать на любой интернет-ссылке, не имея своего сайта. Всё просто, сервис сокращения ссылок вам нужно добавить любую вашу ссылку в систему и получить её новый вариант. За переходы по новой ссылке вам будет начисляться оплата.
Несколько вариантов заработка Автовыплаты WebMoney Payeer Трёх-уровневая реферальная система Прибыль от заработка реферала до 60% Заработок на своём сайте Игры с денежными призами Минимум к выплате 10 руб
Платежные системы: PayPal, Payza. Минимум на вывод: 5$ (1-ого и 16-ого числа каждого месяца)
Реферальная комиссия - 25%
За 1000 переходов платят: Россия - $1.32 Украина - $0.83 Беларусь - $0.55 Казахстан - $0.55 остальные страны смотрите на сайте
CATCUT - Открылся недавно. Есть реферальная программа. Оплата производиться на вебмоней или яндекс деньги.
Минималка 1 рубль. Рекомендую.
Платит 150 рублей за 1000 уникальный ру трафик
Минимум на вывод 15 рублей.
COROCHE - Платят 200 рублей за 1000 уникальных целевых просмотров
50 рублей за 1000 просмотров без реферера
Минимальная сумма для вывода 10 рублей.
За переходы из России около 1$, за СНГ в районе 0.3-0.5$, самые высокие ставки конечно же переходов из Америки 2$.
Но самое главное, что большой выбор скриптов и других примочек для монетизации сайта:
Скрипт для сокращения всех ссылок на сайте или нескольких. Интеграция с Twitterfeed. Интеграция с dlvr.it. Сократить до 20 ссылок за один раз (удобно, когда нужно сократить много ссылок). Социальные кнопки. Блок с кнопками при переходе по которым вам капают денежки. Учитывает переходы из комментариев. Тоесть все ссылки в комментах можно тоже укорачивать и монетизировать.
Вывод каждый месяц при условии накопления минимальной суммы. На WebMoney и PayPal — 5$, на Payoneer — 20$.
У него нет никаких настроек, вы просто получаете короткую ссылку, после чего она будет видна в меню «Архив» в общем списке по мере добавления, там же вы сможете посмотреть всю статистику по каждой ссылке.
Для владельцев сайтов предусмотрен PHP скрипт для вставки на сайт, который автоматически будет обрабатывать все добавленные ссылки на сайте в короткие. Скрипт вы сможете настроить, есть четыре варианта обработки: все внешние ссылки, все внешние, кроме указанных, все ссылки и только указанные.
Вывод средств на рублёвый кошелёк Webmoney.
ADF.LY - Конечно он на английском языке, но разобраться не составит труда.
Платит от 0.8 $ за 1000 переходов из России, но зато из США по 9$ и в Европе по 4$. Вывод возможен на PayPal, Payoneer, Liberty Reserve от 5$ или можете заказывать рекламу своего сайта.
Есть возможность группировать ссылки по рубрикам со своим названием. Лично мне очень удобно при наличии нескольких десятков ссылок. Просто заходишь в рубрику и уже выбираешь ту которая нужна, а не листаешь, как в некоторых, весь список.
Есть возможность подключить Google Analytics.
Для владельцев сайтов есть несколько видов настраиваемых скриптов: все ссылки кроме прописанных в коде скрипта или только указанные в коде скрипта, так же можно указать оплачиваемые ссылки с рекламой или бесплатные без рекламы.
Ещё есть очень интересный скрипт, который при установке на сайт показывает рекламу всем кто заходит на него или просто переходит по страницам.
Ну и конечно полная статистика по каждой ссылке.
Q32 - наверное самый многофункциональный.
Есть возможность группировки ссылок по категориям с индивидуальным названием.
Шесть видов скриптов для установки на свой сайт. Даже есть для сайтов на Ucoz.
И конечно же статистика по каждой ссылке.
COINURL - Здесь оплата происходит не в рублях, а в криптовалюте биткоин.
Помимо ссылок предоставляет услуги по рекламированию.
Вот наверное и всё, выбирайте для себя какой сервис вам больше подходит и сокращайте свои ссылки.
99LINK - Сервис коротких ссылок предоставляет Вам возможность заработать на любой интернет-ссылке, не имея своего сайта. Всё просто, сервис сокращения ссылок вам нужно добавить любую вашу ссылку в систему и получить её новый вариант. За переходы по новой ссылке вам будет начисляться оплата.
Несколько вариантов заработка Автовыплаты WebMoney Payeer Трёх-уровневая реферальная система Прибыль от заработка реферала до 60% Заработок на своём сайте Игры с денежными призами Минимум к выплате 10 руб
Платежные системы: PayPal, Payza. Минимум на вывод: 5$ (1-ого и 16-ого числа каждого месяца)
Реферальная комиссия - 25%
За 1000 переходов платят: Россия - $1.32 Украина - $0.83 Беларусь - $0.55 Казахстан - $0.55 остальные страны смотрите на сайте
CATCUT - Открылся недавно. Есть реферальная программа. Оплата производиться на вебмоней или яндекс деньги.
Минималка 1 рубль. Рекомендую.
Платит 150 рублей за 1000 уникальный ру трафик
Минимум на вывод 15 рублей.
COROCHE - Платят 200 рублей за 1000 уникальных целевых просмотров
50 рублей за 1000 просмотров без реферера
Минимальная сумма для вывода 10 рублей.
http://seo-swat.ru/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:55
создание редиректов
сервис сокращения ссылок
Что позволяют сервисы сокращения ссылок .
так и с сервис сокращения ссылок злыми намерениями).
Например, вашу реферальную ссылку, чтобы никому не пришло в голову отсекать реферальную часть .
А так же, я лично столкнулся с тем, что одноклассники не принимают ссылки на некоторые
Предугадать, что скрывается за ссылкой невозможно. Естественно, видя непонятную ссылку процент людей . которые перейдут по ней может заметно сократиться .
Какова же конкретная сфера применения сокращенных ссылок?
Рассмотрим случай. У вас есть подружка. Она хочет купить ноутбук, но не разбирается в комплектации.
Вы составляете ей список подходящих ноутбуков и получаете ссылку с фильтрами вида
Общаетесь Вы с ней в твиттере и теперь, чтобы отправить ей описание, название, комплектацию и саму ссылку
Вам понадобится два, а то и три сообщения или же придется просить email(icq, skype и пр) для передачи информации.
А если Вы такую же комплектацию хотите отправить ещё одному другу, то почему бы её не сохранить.
Это самое простое применение сокращенных ссылок. Рассмотрим теперь их глазами начинающего вебмастера:
bit.ly - Есть регистрация, автодобавление в твиттер . выбор тега . история . статистика . букмарклет . Отличается наличием плагина для Firefox. С удовольствием пользуюсь.
cli.gs - сервис, заточенный под статистику . Вы можете сразу создать ссылку, либо получить аккаунт бесплатно.
Регистрация довольно быстрая и без подтверждения email.
Также сервис предоставляет возможность редактировать короткие ссылки . задавая им свой - удобный глазу и памяти - заголовок. К сожалению, не понимает русский.
И теперь при переходе по одной и той же короткой ссылке россияне перейдут на страницу А, а узбекистанцы на страницу Б, при чём и А и Б могут быть и разными сайтами.
Остальное стандартно. API
Сервис интегрируется с identi.ca (микроблоггинг от МистерВонг), вполне возможно, что интеграция с Twitter тоже скоро будет, а в данный момент Вы можете отправлять ссылки туда вручную.
u.to - сокращалка от Ucoz.
Сервисы сокращения ссылок которые платят .
Q32 наверное самый многофункциональный.
Есть возможность группировки ссылок по категориям с индивидуальным названием.
Шесть видов скриптов для установки на свой сайт. Даже есть для сайтов на Ucoz .
И конечно же статистика по каждой ссылке.
Здесь оплата происходит не в рублях, а в крипто валюте биткоин.
Помимо ссылок предоставляет услуги по рекламированию.
Ещё о сервисах сокращения ссылок здесь.
А какими подобными сервисами пользуетесь вы?
Что позволяют сервисы сокращения ссылок .
так и с сервис сокращения ссылок злыми намерениями).
Например, вашу реферальную ссылку, чтобы никому не пришло в голову отсекать реферальную часть .
А так же, я лично столкнулся с тем, что одноклассники не принимают ссылки на некоторые
Предугадать, что скрывается за ссылкой невозможно. Естественно, видя непонятную ссылку процент людей . которые перейдут по ней может заметно сократиться .
Какова же конкретная сфера применения сокращенных ссылок?
Рассмотрим случай. У вас есть подружка. Она хочет купить ноутбук, но не разбирается в комплектации.
Вы составляете ей список подходящих ноутбуков и получаете ссылку с фильтрами вида
Общаетесь Вы с ней в твиттере и теперь, чтобы отправить ей описание, название, комплектацию и саму ссылку
Вам понадобится два, а то и три сообщения или же придется просить email(icq, skype и пр) для передачи информации.
А если Вы такую же комплектацию хотите отправить ещё одному другу, то почему бы её не сохранить.
Это самое простое применение сокращенных ссылок. Рассмотрим теперь их глазами начинающего вебмастера:
bit.ly - Есть регистрация, автодобавление в твиттер . выбор тега . история . статистика . букмарклет . Отличается наличием плагина для Firefox. С удовольствием пользуюсь.
cli.gs - сервис, заточенный под статистику . Вы можете сразу создать ссылку, либо получить аккаунт бесплатно.
Регистрация довольно быстрая и без подтверждения email.
Также сервис предоставляет возможность редактировать короткие ссылки . задавая им свой - удобный глазу и памяти - заголовок. К сожалению, не понимает русский.
И теперь при переходе по одной и той же короткой ссылке россияне перейдут на страницу А, а узбекистанцы на страницу Б, при чём и А и Б могут быть и разными сайтами.
Остальное стандартно. API
Сервис интегрируется с identi.ca (микроблоггинг от МистерВонг), вполне возможно, что интеграция с Twitter тоже скоро будет, а в данный момент Вы можете отправлять ссылки туда вручную.
u.to - сокращалка от Ucoz.
Сервисы сокращения ссылок которые платят .
Q32 наверное самый многофункциональный.
Есть возможность группировки ссылок по категориям с индивидуальным названием.
Шесть видов скриптов для установки на свой сайт. Даже есть для сайтов на Ucoz .
И конечно же статистика по каждой ссылке.
Здесь оплата происходит не в рублях, а в крипто валюте биткоин.
Помимо ссылок предоставляет услуги по рекламированию.
Ещё о сервисах сокращения ссылок здесь.
А какими подобными сервисами пользуетесь вы?
http://seo-swat.ru/
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