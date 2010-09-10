Сообщение AleksFresh » 26 ноя 2015, 00:05

Линага 2 до сих пор популярна и Танки конечно же.

Продвинутый текстовый редактор на андроид. Может и http://pdafon.com/1090-foxit-mobile-pdf-reader-11.html pdf для андроид читать.