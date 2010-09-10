Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
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shabot
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 10:45

Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Сообщение shabot » 22 ноя 2016, 11:12

Очень понравилась космическая онлайн игрушка EVE Online. Неделями не мог оторваться. Но ежемесячная плата существенный минус.
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Dolet
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 16:41

Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Сообщение Dolet » 21 дек 2016, 16:46

Говорят там с экономикой не лады) Но вообще эти игры много бесполезно время занимают, лучше играть на тотализаторе. Потратить немного времени на изучение стратегии ставок , как тратите на изучение гайдов. Подписку потратить на ставку и пойдёт совсем другая игра)
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Светик_Светик
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:16

Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Сообщение Светик_Светик » Сегодня, 18:09

А мне нравится старая и добрая зума. Долго искала именно такую как была раньше, нашла на этом сайте. Порадовало что там есть большой выбор игр онлайн к тому же бесплатно.
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