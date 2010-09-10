Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
Очень понравилась космическая онлайн игрушка EVE Online. Неделями не мог оторваться. Но ежемесячная плата существенный минус.
Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
Говорят там с экономикой не лады) Но вообще эти игры много бесполезно время занимают, лучше играть на тотализаторе. Потратить немного времени на изучение стратегии ставок , как тратите на изучение гайдов. Подписку потратить на ставку и пойдёт совсем другая игра)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:16
Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
А мне нравится старая и добрая зума. Долго искала именно такую как была раньше, нашла на этом сайте. Порадовало что там есть большой выбор игр онлайн к тому же бесплатно.
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