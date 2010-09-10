Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
Очень понравилась космическая онлайн игрушка EVE Online. Неделями не мог оторваться. Но ежемесячная плата существенный минус.
Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
Говорят там с экономикой не лады) Но вообще эти игры много бесполезно время занимают, лучше играть на тотализаторе. Потратить немного времени на изучение стратегии ставок , как тратите на изучение гайдов. Подписку потратить на ставку и пойдёт совсем другая игра)
Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
Вааааркрафт! Только Варкрафт!
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
Я бы посоветовал поиграть в HeroRage http://herorage.ru/ref/42 / . Это довольно интересная и динамичная браузерная РПГ, которая меня в своё время очень сильно затянула. Тут есть всё что нужно для любителей подраться.
Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?
А у меня вот такие три любимые игры: War Thunder, League of Legends, World of Warcraft. Ну еще конечно же нравятся игры попроще типа Дум, Квейк, Тетрис, Шахматы.
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