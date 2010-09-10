Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
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shabot
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 10:45

Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Сообщение shabot » 22 ноя 2016, 11:12

Очень понравилась космическая онлайн игрушка EVE Online. Неделями не мог оторваться. Но ежемесячная плата существенный минус.
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Dolet
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 16:41

Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Сообщение Dolet » 21 дек 2016, 16:46

Говорят там с экономикой не лады) Но вообще эти игры много бесполезно время занимают, лучше играть на тотализаторе. Потратить немного времени на изучение стратегии ставок , как тратите на изучение гайдов. Подписку потратить на ставку и пойдёт совсем другая игра)
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Dianna
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 май 2016, 15:50

Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Сообщение Dianna » 08 янв 2017, 22:57

Вааааркрафт! Только Варкрафт!
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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Siaomi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 17:19

Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Сообщение Siaomi » 11 янв 2017, 13:47

Я бы посоветовал поиграть в HeroRage http://herorage.ru/ref/42 / . Это довольно интересная и динамичная браузерная РПГ, которая меня в своё время очень сильно затянула. Тут есть всё что нужно для любителей подраться.
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Ajina
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 май 2016, 04:12
Откуда: Рязань

Re: Какую онлайн игру выбрать, чтобы поиграть?

Сообщение Ajina » 34 минуты назад

Dianna писал(а):Вааааркрафт! Только Варкрафт!

Варкрафт рили крутая игра, но вторую Линейку я люблю гораздо больше. Когда приходит отпуск и возникает вопрос: какие скачать игры через торрент, то Lineage тут первый в списке)
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
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