Сообщение hardbone » 25 сен 2016, 00:06

Raider писал(а): hardbone писал(а): Поэтому очередная заморозка накопительной части пенсии, это совсем не повод кричать "Караул! Ограбили!" или "это очередной государственный лохотрон" это просто отсутствие доступа к опции, которой до 2002 вообще не было. может вы сами неправильно понимаете происходящее?



... Власти признают, что заморозка пенсионных накоплений на протяжении трех лет подорвала доверие к пенсионной системе , ... может вы сами неправильно понимаете происходящее?... Власти признают, что, ...

Конечно я могу неправильно понимать происходящее, как и любой другой человек. Только для того, чтобы я это осознал нужно нечто большее чем просто абстрактные слова составленные в предложения "заморозка подорвала доверие к пенсионной системе". Это знаете, как появился бы на заправках ТНК бензин с присадками - "пульсар". А потом через несколько лет исчез, а какое-то должностное лицо заявило бы, что "отсутствие бензина с присадками подорвало доверие населения к заправке автомобиля топливом". Вот тут примерно так же на смысловом уровне.