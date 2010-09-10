Накопительная часть пенсии (опрос)
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Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
Я не надеялся на государство.будучи на пенсии. Занялся предпринимательством.Что-то скопил. Потом стал рантье.
за 5 лет прокрутки денег через вклады в банк наварил 180%. Жду января 2017г.Что получу еще.
Я как-то увидел расчет,сколько наварили деньги в накопительной части. Что-то около 100 руб\мес- прибавка к пенсии. Стоило этого часть пенсии? % годовых не превышал 3-6%. При инфляции не менее 10% ежегодно.
за 5 лет прокрутки денег через вклады в банк наварил 180%. Жду января 2017г.Что получу еще.
Я как-то увидел расчет,сколько наварили деньги в накопительной части. Что-то около 100 руб\мес- прибавка к пенсии. Стоило этого часть пенсии? % годовых не превышал 3-6%. При инфляции не менее 10% ежегодно.
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
про проект Яровой.
Скоро на НТВ выйдет серия док.фильмов о сборе данных россиян спецслужбами Запада и США. Корреспондентам продемонстрировали считывание СМС, почты с ПК любого гражданина,имеющего смартфон или интернет-пользователя.
Там не считают потраченные на это деньги.
СБ проинформировал телезрителей о сумме украденных со счетов денег.
Скоро на НТВ выйдет серия док.фильмов о сборе данных россиян спецслужбами Запада и США. Корреспондентам продемонстрировали считывание СМС, почты с ПК любого гражданина,имеющего смартфон или интернет-пользователя.
Там не считают потраченные на это деньги.
СБ проинформировал телезрителей о сумме украденных со счетов денег.
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
Он отметил, что в 2015-2016 гг. в мире зафиксировано резкое увеличение крупномасштабных хакерских атак на дистанционные банковские сервисы и услуги, предоставляемые через интернет и операторами мобильной связи. Мировые потери от киберпреступности в 2015 г. составили $500 млрд и к 2018 г. могут увеличиться в 4 раза.
Россия не является исключением. По словам Кузнецова, 2015 г. в России зарегистрировано 43 тыс. киберпреступлений. При этом ущерб составил 400 млрд руб., что в два раза превышает потери от всех экономических преступлений.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/71772
Россия не является исключением. По словам Кузнецова, 2015 г. в России зарегистрировано 43 тыс. киберпреступлений. При этом ущерб составил 400 млрд руб., что в два раза превышает потери от всех экономических преступлений.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/71772
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
ФрекенСнорк писал(а):Голодец допустила полную отмену накопительной части пенсии
Уже опровергнула.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
ясное дело..сейчас подобное на каждом углу кричат, что 5рублей в январе-гораздо лучше индексации в течении года.hardbone писал(а):Raider, это не то что положительный или отрицательный аспект, это просто второстепенная деталь происходящего.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
hardbone писал(а):ФрекенСнорк писал(а):Голодец допустила полную отмену накопительной части пенсии
Уже опровергнула.
подождем, что будет после выборов.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
5000 руб- примерно по 500 руб в месяц. Это те же 5% к пенсии.
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
может вы сами неправильно понимаете происходящее?hardbone писал(а): Поэтому очередная заморозка накопительной части пенсии, это совсем не повод кричать "Караул! Ограбили!" или "это очередной государственный лохотрон" это просто отсутствие доступа к опции, которой до 2002 вообще не было.
Минфин хочет дать россиянам возможность активного управления будущим пенсионным капиталом, заявил замглавы министерства финансов Алексей Моисеев. Власти признают, что заморозка пенсионных накоплений на протяжении трех лет подорвала доверие к пенсионной системе, сказал он. Тем не менее, он отметил, что видит готовность и желание россиян накапливать на пенсию. Поэтому Минфин хотел бы модернизировать действующую пенсионную систему, сказал чиновник.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/23/09/2016/5 ... 60c0097a1e
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
Молчуны всегда в проигрыше. Мы молчали и 456 млрд советских рублей в Сбербанке уплыли.Это 20 бюджетов-1994г РФ.
Компенсация составили примерно 30% от суммы внутреннего долга государства. И эти 30% компенсации вкладов населения съела инфляция и деноминизация рубля в 1997г
У меня на книжке было около 15 000 советских рублей ( около 18 000$) после деноминизации стало 15,35 российских руб или 2 $ по курсу 8 руб\1$.
Где доверие к курсу правительства России в отношении собственного населения? Не было доверия ко всем пенсионным законам. То пенсии ограничивали двумя прожиточными минимумами,то ограничивали отношение среднемесячной з\плате пенсионера к средней з\плате по России величиной не более 1,2.Обман был раньше,есть и сейчас.
Компенсация составили примерно 30% от суммы внутреннего долга государства. И эти 30% компенсации вкладов населения съела инфляция и деноминизация рубля в 1997г
У меня на книжке было около 15 000 советских рублей ( около 18 000$) после деноминизации стало 15,35 российских руб или 2 $ по курсу 8 руб\1$.
Где доверие к курсу правительства России в отношении собственного населения? Не было доверия ко всем пенсионным законам. То пенсии ограничивали двумя прожиточными минимумами,то ограничивали отношение среднемесячной з\плате пенсионера к средней з\плате по России величиной не более 1,2.Обман был раньше,есть и сейчас.
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
Raider писал(а):может вы сами неправильно понимаете происходящее?hardbone писал(а): Поэтому очередная заморозка накопительной части пенсии, это совсем не повод кричать "Караул! Ограбили!" или "это очередной государственный лохотрон" это просто отсутствие доступа к опции, которой до 2002 вообще не было.
... Власти признают, что заморозка пенсионных накоплений на протяжении трех лет подорвала доверие к пенсионной системе, ...
Конечно я могу неправильно понимать происходящее, как и любой другой человек. Только для того, чтобы я это осознал нужно нечто большее чем просто абстрактные слова составленные в предложения "заморозка подорвала доверие к пенсионной системе". Это знаете, как появился бы на заправках ТНК бензин с присадками - "пульсар". А потом через несколько лет исчез, а какое-то должностное лицо заявило бы, что "отсутствие бензина с присадками подорвало доверие населения к заправке автомобиля топливом". Вот тут примерно так же на смысловом уровне.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
я вот не знаю....подорвет подобное решение веру в пенсию или нет...hardbone писал(а):"отсутствие бензина с присадками подорвало доверие населения к заправке автомобиля топливом". Вот тут примерно так же на смысловом уровне.
"Остаток бюджетного резерва (167 млрд руб.), образованного из замороженных пенсионных накоплений россиян, будет направлен на погашение кредитов оборонного комплекса, сообщил министр финансов Антон Силуанов
Погашение долгов оборонных предприятий на 800 млрд руб., запланированное до конца года, будет частично профинансировано за счет остатка так называемого президентского резерва, сформированного из замороженных пенсионных накоплений россиян, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы в пятницу."
Re: Накопительная часть пенсии (опрос)
Ситуация с пенсионным фондом напоминает анекдот:
Кто еще не трахал невесту?
Я!
Ты кто?
Жених!
Еще успеешь.
Кто еще не трахал невесту?
Я!
Ты кто?
Жених!
Еще успеешь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 фев 2017, 07:47
Накопительная часть пенсии опрос
Госдума одобрила изменения в пенсионную систему страны. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии так называемых "молчунов" автоматически сократятся с 6 до 2. С 2014 года эти проценты вольются в солидарную часть пенсий, а в 2016 году желающим накопить на старость могут предложить отчислять дополнительные 2 из своей заработной платы. Сейчас банки предлагают заключить договора и перечислять, 6 накопительной части пенсии к ним. Что на Ваш взгляд лучше, оставить все как есть и продолжать сотрудничество с ПФР, или доверить накопительную часть в руки частых банков? Если банков, то каким на Ваш взгляд лучше доверить?
http://www.1prikid.ru/koshelek-muzhskoi-bvlgari-7869 http://www.1prikid.ru/koshelek-chanel-zhenskii-6731
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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