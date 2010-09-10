Сообщение Mariata » 13 апр 2016, 22:43

Здравствуйте,Компания Атакс – производитель функциональных продуктов приглашает к сотрудничеству.Мы производим инновационный продукт - функциональные жевательные резинки.Это не прост жвачки, это новый способ быстрой безопасной и эффективной доставки полезных веществ в организм.Известно, что подъязычное усвоение лекарственных веществ происходит гораздо быстрее, чем при употреблении внутрь. Всем известный нитроглицерин именно потому кладут по язык, что некогда ждать, когда он всосется из желудка, а подъязычная таблетка начинает действовать буквально через минуту.Всасывание ингредиентов функциональны жевательных резинок происходит в ротовой полости, и нужные вещества попадают сразу в кровь, минуя фазу распада в желудке и печени.Преимущества функциональных жевательных резинок ATAXЖвачки ATAX выпускаются в удобной таблетированной форме, в индивидуальных флоу-пакахПроизводятся по инновационной технологии холодного прессования, что позволяет сохранить всю пользу натуральных растительных экстрактов.Наши жевательные резинки не содержат сахар и аспартам!Высокая биодоступность ингредиентов обуславливает эффективное и быстрое действиеВысокая доля усвоения препарата (препарат минует ЖКТ и печень) позволяет существенно снизить дозы веществСоставы и дозировки ингредиентов разработаны профессиональными врачами, соблюдены мы и рекомендации МинздраваВ производстве использованы высококачественные натуральные экстракты растений лучших мировых производителей.Главный принцип функциональных жевательных резинок – ПОЛЬЗА БЕЗ ВРЕДАВ нашем ассортименте жевательные резинки- ATAX энергетическая (с кофеином, полезна для водителей, улучшает внимание и не дает заснуть за рулем)- DrDiet для контроля аппетита - с пиколинатом хрома и 5ю растительными экстрактами, Пиколинат хрома – единственное вещество, снижающее аппетит, эффективность которого признана врачами.Именно пиколинат хрома входит в состав антидиабетических программ питания в качестве вещества, контролирующего уровень сахара в крови и предотвращающее развитие приступов голода.Жвачка DrDiet -единственная из жвачек содержит пиколинат хрома в достаточном для достижения эффекта количестве.- Active Live – с жень=шенем. Жвачка для активных людей, нужна для тех, кто тратит много энергии. Нормализует баланс микроэлементов в организме, улучшает работу сердца. Улучшает работоспособность и эффективность тренировок.Полезна для склонных к простудам людей, жень-шень один из лучших иммуномодуляторов.- ANTISTRESS lady's formula - жвачка, разработанная специально для женщин. Снимает стресс, содержит ионы Магния в биодоступной форме и витамин B6.Уменьшает депрессию, улучшает настроение, действие наступает уже через 10 минут. Особенно эффективно ее применение при предменструальном синдроме, когда дисбаланс магния в организме особенно выражен.- ANTINICOTINE - жвачка для тех, кто бросает курить. Помогает перебороть стресс, связанный с отказом от курения, снимает тягу к никотину. При этом она не содержит никотин, а ее действие обусловлено наличием эффективных растительных экстрактов и минеральных солей, восстанавливающих биобаланс, нарушенный курением.Мы гарантируем высокое качество товара, быструю поставку и минимальные цены от производителя.Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.Доставка до транспортной компании бесплатная.Работаем с ТКЕсли возникнут вопросы, готова на них ответить.Будем рады сотрудничеству с Вами!Мои контакты