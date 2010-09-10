Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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komarova
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 01:24

Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение komarova » 15 ноя 2015, 19:56

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Уважаемые партнеры!


Компания Атакс – производитель функциональных продуктов приглашает к сотрудничеству.


Мы производим инновационный продукт - функциональные жевательные резинки


Рады вам сообщить о выпуске двух новых видов полезной жевательной резинки!

Жевательная резинка ProDent создана в соответствии с рекомендациями ведущих стоматологов, способствует восстановлению эмали зубов. Действие основано на проникновении ионов кальция и магния в места повреждения эмали, где они запускают процесс реминерализации. Особенно полезна жевательная резинка с магнием и кальцием для профилактики кариеса и после лечения зубов.

Жевательная резинка Relax содержит комплекс растительных экстрактов, обладающих успокаивающим действием.

Приглашаем к сотрудничеству!

Наш адрес http://www.ataxgum.ru

Zakaz@ataxgum.ru


89160668270
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Mariata
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 22:40

Re: Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение Mariata » 13 апр 2016, 22:43

Здравствуйте,
Компания Атакс – производитель функциональных продуктов приглашает к сотрудничеству.
Мы производим инновационный продукт - функциональные жевательные резинки.

Это не прост жвачки, это новый способ быстрой безопасной и эффективной доставки полезных веществ в организм.

Известно, что подъязычное усвоение лекарственных веществ происходит гораздо быстрее, чем при употреблении внутрь. Всем известный нитроглицерин именно потому кладут по язык, что некогда ждать, когда он всосется из желудка, а подъязычная таблетка начинает действовать буквально через минуту.

Всасывание ингредиентов функциональны жевательных резинок происходит в ротовой полости, и нужные вещества попадают сразу в кровь, минуя фазу распада в желудке и печени.

Преимущества функциональных жевательных резинок ATAX
Жвачки ATAX выпускаются в удобной таблетированной форме, в индивидуальных флоу-паках
Производятся по инновационной технологии холодного прессования, что позволяет сохранить всю пользу натуральных растительных экстрактов.
Наши жевательные резинки не содержат сахар и аспартам!
Высокая биодоступность ингредиентов обуславливает эффективное и быстрое действие
Высокая доля усвоения препарата (препарат минует ЖКТ и печень) позволяет существенно снизить дозы веществ
Составы и дозировки ингредиентов разработаны профессиональными врачами, соблюдены мы и рекомендации Минздрава
В производстве использованы высококачественные натуральные экстракты растений лучших мировых производителей.
Главный принцип функциональных жевательных резинок – ПОЛЬЗА БЕЗ ВРЕДА

В нашем ассортименте жевательные резинки

- ATAX энергетическая (с кофеином, полезна для водителей, улучшает внимание и не дает заснуть за рулем)

- DrDiet для контроля аппетита - с пиколинатом хрома и 5ю растительными экстрактами, Пиколинат хрома – единственное вещество, снижающее аппетит, эффективность которого признана врачами.
Именно пиколинат хрома входит в состав антидиабетических программ питания в качестве вещества, контролирующего уровень сахара в крови и предотвращающее развитие приступов голода.
Жвачка DrDiet -единственная из жвачек содержит пиколинат хрома в достаточном для достижения эффекта количестве.

- Active Live – с жень=шенем. Жвачка для активных людей, нужна для тех, кто тратит много энергии. Нормализует баланс микроэлементов в организме, улучшает работу сердца. Улучшает работоспособность и эффективность тренировок.
Полезна для склонных к простудам людей, жень-шень один из лучших иммуномодуляторов.

- ANTISTRESS lady's formula - жвачка, разработанная специально для женщин. Снимает стресс, содержит ионы Магния в биодоступной форме и витамин B6.
Уменьшает депрессию, улучшает настроение, действие наступает уже через 10 минут. Особенно эффективно ее применение при предменструальном синдроме, когда дисбаланс магния в организме особенно выражен.


- ANTINICOTINE - жвачка для тех, кто бросает курить. Помогает перебороть стресс, связанный с отказом от курения, снимает тягу к никотину. При этом она не содержит никотин, а ее действие обусловлено наличием эффективных растительных экстрактов и минеральных солей, восстанавливающих биобаланс, нарушенный курением.


Мы гарантируем высокое качество товара, быструю поставку и минимальные цены от производителя.

Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Доставка до транспортной компании бесплатная.
Работаем с ТК

Если возникнут вопросы, готова на них ответить.
Будем рады сотрудничеству с Вами!
Мои контакты
info@dr-diet.ru
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение LarisaKrylova » 20 май 2016, 17:21

Жевательная резинка укрепляет десна, где-то читала.
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Светуля225
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
Откуда: Москва
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Светуля225

Re: Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение Светуля225 » 06 июн 2016, 23:18

Прикольно, а прайс с ценами есть?
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение listen10 » 07 июн 2016, 12:12

Светуля225 писал(а):Прикольно, а прайс с ценами есть?

Я бы тоже посмотрел.
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Mariata
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 22:40

Re: Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение Mariata » 13 июн 2016, 18:40

Добрый день, приглашаем к сотрудничеству организаторов СП

Мы являемся производителями Функциональных жевательных резинок, и в настоящее время осуществляем выпуск эксклюзивных жевательных резинок с натуральными растительными экстрактами; в ассортименте 7 видов:

Антиникотиновая с мятой, пассифлорой, магнием и кальцием

Антистресс lady's формула с магнием и витамином В6

Контроль аппетита DrDiet - для похудения с зеленым кофе, гарцинией
Active life для поддержания активного здоровья с женьшенем и лекарственными травами

Pro Dent Sea Minerals для укрепления эмали зубов

Relax – антистрессовая жвачка, ориентированная больше на мужскую аудиторию
и Энергетическая (с кофеином)

Собственное производство (Москва), вся продукция имеет необходимые разрешительные документы .
Минимальный заказ - на 6 000 руб, доставляем до ТК.

Подробная информация на www.ataxgum.ru

Прайс по запросу на почту zakaz@ataxgum.ru
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komarova
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 01:24

Re: Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение komarova » 19 сен 2016, 16:29

Добрый день, приглашаем к сотрудничеству организаторов СП

Мы являемся производителями Полезных жевательных резинок с витаминами и растительными экстрактами.
Ассортимент расширен до 8 видов:


Антистресс lady's формула с магнием и витамином В6
Антиникотиновая с мятой, пассифлорой, магнием и кальцием
Контроль аппетита DrDiet - для похудения с зеленым кофе, гарцинией, имбирем и хромом
Active life для поддержания активного здоровья с женьшенем и лекарственными травами
Pro Dent Sea Minerals для укрепления эмали зубов
Relax – антистрессовая жвачка, ориентированная на мужскую аудиторию
Энергетическая (с кофеином)
Morning - для снятия похмельного синдрома - содержит янтарную и аскорбиновую кислоту, экстракт гребней винограда; способствует очищению печени от токсинов

В ближайших планах - выпуск жевательной резинки с экстрактом ягод годжи.

Собственное производство (Москва), вся продукция имеет необходимые разрешительные документы (не является БАД!).

Минимальный заказ - на 6 000 руб, доставляем до ТК.

Подробная информация на www.ataxgum.ru

Прайс по запросу на почту zakaz@ataxgum.ru
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komarova
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 01:24

Re: Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение komarova » 12 мар 2017, 16:57

Добрый день, приглашаем к сотрудничеству организаторов СП!

Мы являемся производителями Полезных жевательных резинок с витаминами и растительными экстрактами.
Сейчас в ассортименте 8 видов полезных жевачек:


Антистресс lady's формула с магнием и витамином В6
Антиникотиновая с мятой, пассифлорой, магнием и кальцием
Контроль аппетита DrDiet - для похудения с зеленым кофе, гарцинией, имбирем и хромом
Active life для поддержания активного здоровья с женьшенем и лекарственными травами
Pro Dent Sea Minerals для укрепления эмали зубов
Relax – антистрессовая жвачка, ориентированная на мужскую аудиторию
Энергетическая (с кофеином)
Morning - для снятия похмельного синдрома - содержит янтарную и аскорбиновую кислоту, экстракт гребней винограда; способствует очищению печени от токсинов

В ближайших планах - выпуск жевательной резинки с глицином, для снятия гиперактивности детей. Что бы эта жевачка понравилась вашему ребенку мы сейчас выбираем ее вкус.
Участвуйте в голосовании на сайте www.ataxgum.ru - и мы сделаем тот вкус, который вы выберете!

У нас собственное производство (Москва), вся продукция имеет необходимые разрешительные документы (не является БАД!).
Минимальный заказ - на 6 000 руб, доставляем до ТК.
Подробная информация на www.ataxgum.ru,
Прайс по запросу на почту zakaz@ataxgum.ru
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Mariata
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 22:40

Re: Предложение для СП. Полезные жевательные резинки

Сообщение Mariata » Сегодня, 22:33

Добрый день, приглашаем к сотрудничеству организаторов СП!

Являемся производителями Полезных жевательных резинок с витаминами и растительными экстрактами.
Сейчас в ассортименте 9 видов полезных жевачек:

Антистресс lady's формула с магнием и витамином В6

Антиникотиновая с мятой, пассифлорой, магнием и кальцием

Контроль аппетита DrDiet - для похудения с зеленым кофе, гарцинией, имбирем и хромом

Active life для поддержания активного здоровья с женьшенем и лекарственными травами

Pro Dent Sea Minerals для укрепления эмали зубов

Relax – антистрессовая жвачка, ориентированная на мужскую аудиторию

Энергетическая (с кофеином)

Morning - для снятия похмельного синдрома, способствует очищению печени от токсинов

Глицин - Наша новинка - специально разработана для детей с Глицином и Витамином С.
Предназначена для снятия гиперактивности, нормализации мозговой деятельности.
Что бы эта жевачка понравилась вашему ребенку мы сделали ее с клубничным вкусом.


У нас собственное производство (Москва), вся продукция имеет необходимые разрешительные документы (не является БАД!).
Минимальный заказ - на 6 000 руб, доставляем до ТК.

Подробная информация на www.ataxgum.ru

Прайс по запросу на почту zakaz@ataxgum.ru
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