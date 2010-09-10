Взрыв в 11.36.
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Взрыв в 11.36.
Говорят, взорвали Ашан
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Взрыв в 11.36.
Думаю, врут. Автомобили по Московскому шоссе ездят (посмотрел камеру).
Re: Взрыв в 11.36.
Теперь то ясно, что никаких видимых последствий ужасного бабаха нет. А сразу я очень задергался. Внучка на московском в д/с...Посмотрел новости Рязани вконтактике. а там чё только не писали. И главное, звук слышали от Недостоева чуть ли не до Старожилова.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Взрыв в 11.36.
Моя знакомая утверждала, что её машину в районе 5-ой базы даже подбросило (как ей показалось).
Re: Взрыв в 11.36.
И ведь никто из офицлиц ни полслова не вякнул! Рад буду, если мне укажут на ошибку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Взрыв в 11.36.
Ну почему же??UNCLE1911 писал(а):И ведь никто из офицлиц ни полслова не вякнул!
Очень настойчиво внедряется версия о преодолении звукового барьера неизвестным самолетиком...
Re: Взрыв в 11.36.
На какую ошибку? В районе Песочни было ощущение взрыва в соседнем дворе. Слухи поползли мгновенно. Сначала Нефтезавод, потом район Кожвена, потом Ашан и прочее. Я сразу же перезвонила мужу, он недалеко от Кожвена работает. Говорили, что в Кожвене посыпались стекла. Он удивленно ответил, что ничего страшного, самолет пролетел, после хлопка был еле слышен двойной гул.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Взрыв в 11.36.
Никакого криминала.
Вчера в цирке слон пёрнул (во всем городе хлопок слышали).
Помещение не проветривали, вот сегодня и загорелось.
Вчера в цирке слон пёрнул (во всем городе хлопок слышали).
Помещение не проветривали, вот сегодня и загорелось.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Взрыв в 11.36.
Да, я с вашими доводами полностью согласен.( Правда в Полянах стекла дребезжали, а в Аграпустыни человек прднялся на второй этаж, думая, что там упал шкаф.)
Почему бы официальным лицам в такое напряженное время не объяснить обывателям за каким кером, "непонятно кто" переходил звуковой барьер на такой низкой высоте, что а цирке обосрался слон?
Почему бы официальным лицам в такое напряженное время не объяснить обывателям за каким кером, "непонятно кто" переходил звуковой барьер на такой низкой высоте, что а цирке обосрался слон?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Взрыв в 11.36.
Да вы что??? Народ же начнет скупать все подрят, и в сумашедших количествах потому, как все понимают, что если наше правительство говорит «все в порядке, все под контролем, все для народа» -то сливайте воду и тушите свет…UNCLE1911 писал(а):Почему бы официальным лицам в такое напряженное время не объяснить обывателям за каким кером, "непонятно кто" переходил звуковой барьер на такой низкой высоте, что а цирке обосрался слон?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Взрыв в 11.36.
Raider писал(а):-то сливайте воду
что крайне актуально в свете грядущей концессии Водоканала.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Взрыв в 11.36.
Что вообще за хлопок был? Шел по территории миниюбочного завода, настроил миниАТС у "планктона"... Прихожу, а все взволнованы: та-а-аааак рвануло! Особенно те, что в момент хлопка в "сигарном клубе" (курилке в беседке на территории) заседали. Я лично вообще никакого взрыва не слышал.
Re: Взрыв в 11.36.
По сведениям из миниюбочного. Ощущения были (корпус на Семинарской), что что-то громоздкое выбросили из окна. Но сейчас везде рулит интернет, вот и обсуждают.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Взрыв в 11.36.
Док писал(а):Никакого криминала.
Вчера в цирке слон пёрнул (во всем городе хлопок слышали).
Помещение не проветривали, вот сегодня и загорелось.
Ну, если ППП чиркнул спичкой необдуманно, вполне возможно.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Взрыв в 11.36.
Сидел на Касимовском, чинил комп, никого не трогал, бабахнуло.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Взрыв в 11.36.
Что же так бабахнуло в итоге...
Может у кого есть информация ?
Может у кого есть информация ?
Как много человеку надо, когда у него все есть...
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Взрыв в 11.36.
Fermer писал(а):Что же так бабахнуло в итоге...
Может у кого есть информация ?
Холопам знать незачем. Поэтому господа не сочли нужным нас информировать.
Re: Взрыв в 11.36.
Видимо не хотят панику среди людей сеять. Но бах был конкретный.
- artemon1981
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 14:29
- Контактная информация:
Re: Взрыв в 11.36.
-Товарищ Прапорщик, а может БАХНЕМ?
-Обязательно БАХНЕМ, весь мир в труху. Но потом.
-Обязательно БАХНЕМ, весь мир в труху. Но потом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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20 сообщений • Страница 1 из 1
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