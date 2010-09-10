Сообщение бабайка » 25 ноя 2015, 17:03

На какую ошибку? В районе Песочни было ощущение взрыва в соседнем дворе. Слухи поползли мгновенно. Сначала Нефтезавод, потом район Кожвена, потом Ашан и прочее. Я сразу же перезвонила мужу, он недалеко от Кожвена работает. Говорили, что в Кожвене посыпались стекла. Он удивленно ответил, что ничего страшного, самолет пролетел, после хлопка был еле слышен двойной гул.

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)