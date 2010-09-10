Взрыв в 11.36.

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Взрыв в 11.36.

Сообщение UNCLE1911 » 24 ноя 2015, 12:57

Говорят, взорвали Ашан
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Antipov » 24 ноя 2015, 15:27

Думаю, врут. Автомобили по Московскому шоссе ездят (посмотрел камеру).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение UNCLE1911 » 24 ноя 2015, 16:24

Теперь то ясно, что никаких видимых последствий ужасного бабаха нет. А сразу я очень задергался. Внучка на московском в д/с...Посмотрел новости Рязани вконтактике. а там чё только не писали. И главное, звук слышали от Недостоева чуть ли не до Старожилова.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2698
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение MrM » 25 ноя 2015, 16:45

Моя знакомая утверждала, что её машину в районе 5-ой базы даже подбросило (как ей показалось).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение UNCLE1911 » 25 ноя 2015, 16:51

И ведь никто из офицлиц ни полслова не вякнул! Рад буду, если мне укажут на ошибку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Raider » 25 ноя 2015, 16:58

UNCLE1911 писал(а):И ведь никто из офицлиц ни полслова не вякнул!
Ну почему же??
Очень настойчиво внедряется версия о преодолении звукового барьера неизвестным самолетиком...
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение бабайка » 25 ноя 2015, 17:03

На какую ошибку? В районе Песочни было ощущение взрыва в соседнем дворе. Слухи поползли мгновенно. Сначала Нефтезавод, потом район Кожвена, потом Ашан и прочее. Я сразу же перезвонила мужу, он недалеко от Кожвена работает. Говорили, что в Кожвене посыпались стекла. Он удивленно ответил, что ничего страшного, самолет пролетел, после хлопка был еле слышен двойной гул.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Док » 25 ноя 2015, 18:55

Никакого криминала.
Вчера в цирке слон пёрнул (во всем городе хлопок слышали).
Помещение не проветривали, вот сегодня и загорелось.
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение UNCLE1911 » 25 ноя 2015, 19:15

Да, я с вашими доводами полностью согласен.( Правда в Полянах стекла дребезжали, а в Аграпустыни человек прднялся на второй этаж, думая, что там упал шкаф.)
Почему бы официальным лицам в такое напряженное время не объяснить обывателям за каким кером, "непонятно кто" переходил звуковой барьер на такой низкой высоте, что а цирке обосрался слон?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Raider » 25 ноя 2015, 19:45

UNCLE1911 писал(а):Почему бы официальным лицам в такое напряженное время не объяснить обывателям за каким кером, "непонятно кто" переходил звуковой барьер на такой низкой высоте, что а цирке обосрался слон?
Да вы что??? Народ же начнет скупать все подрят, и в сумашедших количествах потому, как все понимают, что если наше правительство говорит «все в порядке, все под контролем, все для народа» -то сливайте воду и тушите свет…
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение ФрекенСнорк » 25 ноя 2015, 19:48

Raider писал(а):-то сливайте воду

что крайне актуально в свете грядущей концессии Водоканала.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1763
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение АЛСНщик » 25 ноя 2015, 22:41

Что вообще за хлопок был? Шел по территории миниюбочного завода, настроил миниАТС у "планктона"... Прихожу, а все взволнованы: та-а-аааак рвануло! Особенно те, что в момент хлопка в "сигарном клубе" (курилке в беседке на территории) заседали. Я лично вообще никакого взрыва не слышал.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение бабайка » 25 ноя 2015, 23:11

По сведениям из миниюбочного. Ощущения были (корпус на Семинарской), что что-то громоздкое выбросили из окна. Но сейчас везде рулит интернет, вот и обсуждают.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение бабайка » 25 ноя 2015, 23:16

Док писал(а):Никакого криминала.
Вчера в цирке слон пёрнул (во всем городе хлопок слышали).
Помещение не проветривали, вот сегодня и загорелось.

Ну, если ППП чиркнул спичкой необдуманно, вполне возможно.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Док » 26 ноя 2015, 11:23

Сидел на Касимовском, чинил комп, никого не трогал, бабахнуло.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Fermer
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2012, 12:10

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Fermer » 07 дек 2015, 16:51

Что же так бабахнуло в итоге...
Может у кого есть информация ?
Как много человеку надо, когда у него все есть...
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Antipov » 08 дек 2015, 09:24

Fermer писал(а):Что же так бабахнуло в итоге...
Может у кого есть информация ?

Холопам знать незачем. Поэтому господа не сочли нужным нас информировать.
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Koser » 11 дек 2015, 13:05

Видимо не хотят панику среди людей сеять. Но бах был конкретный.
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artemon1981
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2016, 14:29
Контактная информация:
Контактная информация пользователя artemon1981

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение artemon1981 » 07 янв 2016, 14:50

-Товарищ Прапорщик, а может БАХНЕМ?
-Обязательно БАХНЕМ, весь мир в труху. Но потом.
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GenaPn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 15:15

Взрыв в 11 36

Сообщение GenaPn » Сегодня, 13:43

вот мне интересно, а как не паниковать если взрыв в городе?всё начинается с 1взрыва..а потом не дай Бог..
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