Сообщение Victorpar » 14 минут назад

По информации пресс-службы ГУ МЧС Украины в Крыму, по данным на 11:00 под завалами обрушившегося дома обнаружены 17 тел погибших, в том числе двое детей.



В пресс-службе отмечают, что под завалами предположительно могут находиться еще до 40 человек.



В обрушившихся квартирах проживали 62 человека.



Взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21:45. Обрушился частично первый и второй подъезды. Всю ночь на месте взрыва работали сотрудники МЧС, сразу же приступившие к разбору обрушившихся конструкций для спасения пострадавших. Спасен 21 человек. В настоящий момент на месте ЧС работают более 300 человек личного состава МЧС, и более 300 сотрудников МВД, военнослужащих, медиков, служб города задействовано 87 единиц различной техники.