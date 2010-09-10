Взрыв в 11.36.
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Взрыв в 11 36
По информации пресс-службы ГУ МЧС Украины в Крыму, по данным на 11:00 под завалами обрушившегося дома обнаружены 17 тел погибших, в том числе двое детей.
В пресс-службе отмечают, что под завалами предположительно могут находиться еще до 40 человек.
В обрушившихся квартирах проживали 62 человека.
Взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21:45. Обрушился частично первый и второй подъезды. Всю ночь на месте взрыва работали сотрудники МЧС, сразу же приступившие к разбору обрушившихся конструкций для спасения пострадавших. Спасен 21 человек. В настоящий момент на месте ЧС работают более 300 человек личного состава МЧС, и более 300 сотрудников МВД, военнослужащих, медиков, служб города задействовано 87 единиц различной техники.
В пресс-службе отмечают, что под завалами предположительно могут находиться еще до 40 человек.
В обрушившихся квартирах проживали 62 человека.
Взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21:45. Обрушился частично первый и второй подъезды. Всю ночь на месте взрыва работали сотрудники МЧС, сразу же приступившие к разбору обрушившихся конструкций для спасения пострадавших. Спасен 21 человек. В настоящий момент на месте ЧС работают более 300 человек личного состава МЧС, и более 300 сотрудников МВД, военнослужащих, медиков, служб города задействовано 87 единиц различной техники.
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