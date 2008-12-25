Сообщение ivanes » 15 авг 2019, 16:10

Виктор Ющенко прилетел в Евпаторию вместе с премьером Юлией Тимошенко.

"Жертв действительно очень много. Потому что два подъезда. В каждом подъезде по 20 квартир. 40 квартир. Это представьте себе сколько жертв". Об этом сказал один житель.

25 декабря 2008, 21:02

Число погибших от взрыва в жилом доме в Евпатории достигло 20 человек.

Владимир Шандра, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины,-



Сейчас здесь работают около трeхсот спасателей. Готовы включиться в работу ещe столько же. Это и местные аварийные службы, и спасатели, которые приехали из Киева. Сюда стянута специальная техника. Работа кипит.



Что так поздно пост поставили? Или на дату не обратили внимание?