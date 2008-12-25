Взрыв в 11.36.

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Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 14:21

Взрыв в 11 36

Сообщение Victorpar » 30 июл 2019, 21:52

По информации пресс-службы ГУ МЧС Украины в Крыму, по данным на 11:00 под завалами обрушившегося дома обнаружены 17 тел погибших, в том числе двое детей.

В пресс-службе отмечают, что под завалами предположительно могут находиться еще до 40 человек.

В обрушившихся квартирах проживали 62 человека.

Взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21:45. Обрушился частично первый и второй подъезды. Всю ночь на месте взрыва работали сотрудники МЧС, сразу же приступившие к разбору обрушившихся конструкций для спасения пострадавших. Спасен 21 человек. В настоящий момент на месте ЧС работают более 300 человек личного состава МЧС, и более 300 сотрудников МВД, военнослужащих, медиков, служб города задействовано 87 единиц различной техники.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7224
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение ivanes » 15 авг 2019, 16:10

Виктор Ющенко прилетел в Евпаторию вместе с премьером Юлией Тимошенко.
"Жертв действительно очень много. Потому что два подъезда. В каждом подъезде по 20 квартир. 40 квартир. Это представьте себе сколько жертв". Об этом сказал один житель.
25 декабря 2008, 21:02
Число погибших от взрыва в жилом доме в Евпатории достигло 20 человек.
Владимир Шандра, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины,-

Сейчас здесь работают около трeхсот спасателей. Готовы включиться в работу ещe столько же. Это и местные аварийные службы, и спасатели, которые приехали из Киева. Сюда стянута специальная техника. Работа кипит.

Что так поздно пост поставили? Или на дату не обратили внимание?
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение Jararaka » 04 ноя 2019, 14:55

А бандерлоХам похрену. Им главное жути нагнать. Ну, тупые...
Научитесь красить небо в синий цвет.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7224
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение ivanes » 05 дек 2022, 17:39

Произошел взрыв на аэродроме в Рязанской обл.Это взорвался заправщик Ил-78?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7224
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение ivanes » 11 ноя 2023, 20:29

Взрыв на станции Дягилево. 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.много повреждено.Теракт.Контрразведки нет.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7224
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв в 11.36.

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:04

Удар по НПЗ или нефтебазе.БПЛА Украины.
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