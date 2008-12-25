Взрыв в 11.36.
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Взрыв в 11 36
По информации пресс-службы ГУ МЧС Украины в Крыму, по данным на 11:00 под завалами обрушившегося дома обнаружены 17 тел погибших, в том числе двое детей.
В пресс-службе отмечают, что под завалами предположительно могут находиться еще до 40 человек.
В обрушившихся квартирах проживали 62 человека.
Взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21:45. Обрушился частично первый и второй подъезды. Всю ночь на месте взрыва работали сотрудники МЧС, сразу же приступившие к разбору обрушившихся конструкций для спасения пострадавших. Спасен 21 человек. В настоящий момент на месте ЧС работают более 300 человек личного состава МЧС, и более 300 сотрудников МВД, военнослужащих, медиков, служб города задействовано 87 единиц различной техники.
В пресс-службе отмечают, что под завалами предположительно могут находиться еще до 40 человек.
В обрушившихся квартирах проживали 62 человека.
Взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21:45. Обрушился частично первый и второй подъезды. Всю ночь на месте взрыва работали сотрудники МЧС, сразу же приступившие к разбору обрушившихся конструкций для спасения пострадавших. Спасен 21 человек. В настоящий момент на месте ЧС работают более 300 человек личного состава МЧС, и более 300 сотрудников МВД, военнослужащих, медиков, служб города задействовано 87 единиц различной техники.
Re: Взрыв в 11.36.
Виктор Ющенко прилетел в Евпаторию вместе с премьером Юлией Тимошенко.
"Жертв действительно очень много. Потому что два подъезда. В каждом подъезде по 20 квартир. 40 квартир. Это представьте себе сколько жертв". Об этом сказал один житель.
25 декабря 2008, 21:02
Число погибших от взрыва в жилом доме в Евпатории достигло 20 человек.
Владимир Шандра, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины,-
Сейчас здесь работают около трeхсот спасателей. Готовы включиться в работу ещe столько же. Это и местные аварийные службы, и спасатели, которые приехали из Киева. Сюда стянута специальная техника. Работа кипит.
Что так поздно пост поставили? Или на дату не обратили внимание?
"Жертв действительно очень много. Потому что два подъезда. В каждом подъезде по 20 квартир. 40 квартир. Это представьте себе сколько жертв". Об этом сказал один житель.
25 декабря 2008, 21:02
Число погибших от взрыва в жилом доме в Евпатории достигло 20 человек.
Владимир Шандра, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины,-
Сейчас здесь работают около трeхсот спасателей. Готовы включиться в работу ещe столько же. Это и местные аварийные службы, и спасатели, которые приехали из Киева. Сюда стянута специальная техника. Работа кипит.
Что так поздно пост поставили? Или на дату не обратили внимание?
Re: Взрыв в 11.36.
А бандерлоХам похрену. Им главное жути нагнать. Ну, тупые...
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Взрыв в 11.36.
Произошел взрыв на аэродроме в Рязанской обл.Это взорвался заправщик Ил-78?
Re: Взрыв в 11.36.
Взрыв на станции Дягилево. 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.много повреждено.Теракт.Контрразведки нет.
Re: Взрыв в 11.36.
Удар по НПЗ или нефтебазе.БПЛА Украины.
Re: Взрыв в 11.36.
Видел. Снял на видео. Отправил в ФСБ.
Четыре беспилотника, три подряд, четвёртый минут через 15-20.
Акуенное спасибо мусорам из ДПС и рязанской мерии - дороги перекрыли, а как людям после работы добираться домой?
Просил продавцов полосатых палочек организовать хотя бы один автобус, чтобы вывезти людей от РНПК (там и с других предприятий много было), только лыбятся в ответ "А что мы можем?"
Да вот только и можете что жирными харями на трассе торговать...
Короче, сейчас оформляю письмо в АП РФ - пусть там дадут оценку и рязанским властям, и полиции.
Четыре беспилотника, три подряд, четвёртый минут через 15-20.
Акуенное спасибо мусорам из ДПС и рязанской мерии - дороги перекрыли, а как людям после работы добираться домой?
Просил продавцов полосатых палочек организовать хотя бы один автобус, чтобы вывезти людей от РНПК (там и с других предприятий много было), только лыбятся в ответ "А что мы можем?"
Да вот только и можете что жирными харями на трассе торговать...
Короче, сейчас оформляю письмо в АП РФ - пусть там дадут оценку и рязанским властям, и полиции.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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