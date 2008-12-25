Сообщение Jararaka » Сегодня, 13:49

Видел. Снял на видео. Отправил в ФСБ.

Четыре беспилотника, три подряд, четвёртый минут через 15-20.



Акуенное спасибо мусорам из ДПС и рязанской мерии - дороги перекрыли, а как людям после работы добираться домой?

Просил продавцов полосатых палочек организовать хотя бы один автобус, чтобы вывезти людей от РНПК (там и с других предприятий много было), только лыбятся в ответ "А что мы можем?"

Да вот только и можете что жирными харями на трассе торговать...



Короче, сейчас оформляю письмо в АП РФ - пусть там дадут оценку и рязанским властям, и полиции.