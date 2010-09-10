Сообщение s47 » Вчера, 16:12

Про ТУ-154. Поражает объём дезинформации вываленный на соотечественников сегодня с утра. Я очень далёк от авиации, но два утренних сообщения меня просто ошеломили.

1."Очевидно самолёт разбился в горах". Какого хрена он там забыл, вылетев в южном направлении с адлерского аэродрома?

2. "Диверсия исключена". Но ведь в любом другом случае с борта немедленно последовало бы сообщение о возникших проблемах.

И ладно бы всё это говорили журналисты, у них круглый год:"Мели Емеля - твоя неделя". Мозги при этом не прикладываются. А ведь заведомую чушь несут маститые "специалисты". Совсем уж население за идиотов держат, и своей репутацией не дорожат. Лишь после обеда лётчик-инструктор Краснопёров, наконец выдал разумную трактовку произошедшей трагедии.