Что происходит в Сирии и Турции?

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11074
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение UNCLE1911 » 01 авг 2016, 17:57

А ты зарегился на рязанском форуме, чтоб нам об этом сообщить?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3334
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение Vredtech » 01 авг 2016, 19:57

UNCLE1911 писал(а):А ты зарегился на рязанском форуме, чтоб нам об этом сообщить?


А вообще я заметил - форум пользуется популярностью у всяких политических бегунцов :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5292
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение ivanes » 02 авг 2016, 20:31

Турция говорит о прекращении атак сирийской армии и авиации ВКС на Алеппо.
Видимо Турция не желает гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Алеппо и боевиков. Так ей хочется шантажировать ЕС новой волной беженцев. Они теперь бегут туда,где есть гуманитарная помощь. Так хочется получить от ЕС 6 млрд евро.
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AlexPetr
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 21:51

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение AlexPetr » 30 авг 2016, 05:20

Турецкая армия и ее союзники в воскресенье продвинулись вглубь территории Сирии, захватив регионы, контролируемые курдами. Турция заявила о гибели 25 членов курдских группировок в результате воздушных ударов и отрицает информацию о жертвах среди мирного населения.
Правозащитники сообщают к югу от города Джараблус турецкими войсками захвачены 2 деревни, которые были подконтрольны курдам. В результате боевых действий, по их данным, погибли 20 мирных жителей в селе Джуб Аль-Коусе и 15 в Эль-Амарне, а еще десятки получили ранения

Конечно жертв нет. ..
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение Gholbirisa » 29 окт 2016, 05:42

Я честно скажу, что мне непонятно, что происходит. Та информация, которая нам дается, точно не соответствует действительности, поэтому все это "кухонная" политика
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2661
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение MrM » 31 окт 2016, 20:38

Интересное сопоставление. В Мосуле иракцы, курды и пиндосы штурмуют позиции ИГИЛ, а в Алеппо ВС РФ пытаются героически атаковать позиции... не ИГИЛ, хотя именно это обещал дорогим россиянам дядьвова год назад. Ошибки целеуказания или политическая провокация Шойгу?
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение hardbone » 31 окт 2016, 22:45

MrM, о чем речь? Почему в Алеппо не ИГИЛ?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2661
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение MrM » 01 ноя 2016, 07:31

Да. Да. Почему в Алеппо нет ИГИЛ? Почему борьба ВС РФ с терроризмом выродилась в борьбу с врагами Асада? Где победы над ИГИЛ? На что тратятся бюджетные деньги (которых очень мало)? На удержание Асада у власти?
Вот американцы борются с ИГИЛ в Мосуле. Это всему миру ясно. Зачем же мы штурмуем Алеппо, если там нет ИГИЛ?
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение s47 » Вчера, 15:38

Вот тут навалились на Стрелкова, за то, что он покритиковал присуждение убитому послу звания Героя России. Может конечно Стрелков и ещё что-нибудь наговорил, не знаю, но на мой взгляд действительно Герой России это человек совершивший осмысленно какой-то подвиг во славу Отечества. Посла действительно нужно было посмертно наградить уж не знаю каким высоким орденом, но не званием Героя. Он ведь, очевидно, и не понял, что произошло.
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение s47 » Вчера, 16:12

Про ТУ-154. Поражает объём дезинформации вываленный на соотечественников сегодня с утра. Я очень далёк от авиации, но два утренних сообщения меня просто ошеломили.
1."Очевидно самолёт разбился в горах". Какого хрена он там забыл, вылетев в южном направлении с адлерского аэродрома?
2. "Диверсия исключена". Но ведь в любом другом случае с борта немедленно последовало бы сообщение о возникших проблемах.
И ладно бы всё это говорили журналисты, у них круглый год:"Мели Емеля - твоя неделя". Мозги при этом не прикладываются. А ведь заведомую чушь несут маститые "специалисты". Совсем уж население за идиотов держат, и своей репутацией не дорожат. Лишь после обеда лётчик-инструктор Краснопёров, наконец выдал разумную трактовку произошедшей трагедии.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11074
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что происходит в Сирии и Турции?

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 23:12

Э, граждане.!А где куча сообщений?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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