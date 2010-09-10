Что происходит в Сирии и Турции?
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что происходит в Сирии и Турции?
А ты зарегился на рязанском форуме, чтоб нам об этом сообщить?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3424
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что происходит в Сирии и Турции?
UNCLE1911 писал(а):А ты зарегился на рязанском форуме, чтоб нам об этом сообщить?
А вообще я заметил - форум пользуется популярностью у всяких политических бегунцов
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Турция говорит о прекращении атак сирийской армии и авиации ВКС на Алеппо.
Видимо Турция не желает гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Алеппо и боевиков. Так ей хочется шантажировать ЕС новой волной беженцев. Они теперь бегут туда,где есть гуманитарная помощь. Так хочется получить от ЕС 6 млрд евро.
Видимо Турция не желает гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Алеппо и боевиков. Так ей хочется шантажировать ЕС новой волной беженцев. Они теперь бегут туда,где есть гуманитарная помощь. Так хочется получить от ЕС 6 млрд евро.
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Турецкая армия и ее союзники в воскресенье продвинулись вглубь территории Сирии, захватив регионы, контролируемые курдами. Турция заявила о гибели 25 членов курдских группировок в результате воздушных ударов и отрицает информацию о жертвах среди мирного населения.
Правозащитники сообщают к югу от города Джараблус турецкими войсками захвачены 2 деревни, которые были подконтрольны курдам. В результате боевых действий, по их данным, погибли 20 мирных жителей в селе Джуб Аль-Коусе и 15 в Эль-Амарне, а еще десятки получили ранения
Конечно жертв нет. ..
Правозащитники сообщают к югу от города Джараблус турецкими войсками захвачены 2 деревни, которые были подконтрольны курдам. В результате боевых действий, по их данным, погибли 20 мирных жителей в селе Джуб Аль-Коусе и 15 в Эль-Амарне, а еще десятки получили ранения
Конечно жертв нет. ..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Я честно скажу, что мне непонятно, что происходит. Та информация, которая нам дается, точно не соответствует действительности, поэтому все это "кухонная" политика
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Интересное сопоставление. В Мосуле иракцы, курды и пиндосы штурмуют позиции ИГИЛ, а в Алеппо ВС РФ пытаются героически атаковать позиции... не ИГИЛ, хотя именно это обещал дорогим россиянам дядьвова год назад. Ошибки целеуказания или политическая провокация Шойгу?
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
MrM, о чем речь? Почему в Алеппо не ИГИЛ?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Да. Да. Почему в Алеппо нет ИГИЛ? Почему борьба ВС РФ с терроризмом выродилась в борьбу с врагами Асада? Где победы над ИГИЛ? На что тратятся бюджетные деньги (которых очень мало)? На удержание Асада у власти?
Вот американцы борются с ИГИЛ в Мосуле. Это всему миру ясно. Зачем же мы штурмуем Алеппо, если там нет ИГИЛ?
Вот американцы борются с ИГИЛ в Мосуле. Это всему миру ясно. Зачем же мы штурмуем Алеппо, если там нет ИГИЛ?
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Вот тут навалились на Стрелкова, за то, что он покритиковал присуждение убитому послу звания Героя России. Может конечно Стрелков и ещё что-нибудь наговорил, не знаю, но на мой взгляд действительно Герой России это человек совершивший осмысленно какой-то подвиг во славу Отечества. Посла действительно нужно было посмертно наградить уж не знаю каким высоким орденом, но не званием Героя. Он ведь, очевидно, и не понял, что произошло.
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Про ТУ-154. Поражает объём дезинформации вываленный на соотечественников сегодня с утра. Я очень далёк от авиации, но два утренних сообщения меня просто ошеломили.
1."Очевидно самолёт разбился в горах". Какого хрена он там забыл, вылетев в южном направлении с адлерского аэродрома?
2. "Диверсия исключена". Но ведь в любом другом случае с борта немедленно последовало бы сообщение о возникших проблемах.
И ладно бы всё это говорили журналисты, у них круглый год:"Мели Емеля - твоя неделя". Мозги при этом не прикладываются. А ведь заведомую чушь несут маститые "специалисты". Совсем уж население за идиотов держат, и своей репутацией не дорожат. Лишь после обеда лётчик-инструктор Краснопёров, наконец выдал разумную трактовку произошедшей трагедии.
1."Очевидно самолёт разбился в горах". Какого хрена он там забыл, вылетев в южном направлении с адлерского аэродрома?
2. "Диверсия исключена". Но ведь в любом другом случае с борта немедленно последовало бы сообщение о возникших проблемах.
И ладно бы всё это говорили журналисты, у них круглый год:"Мели Емеля - твоя неделя". Мозги при этом не прикладываются. А ведь заведомую чушь несут маститые "специалисты". Совсем уж население за идиотов держат, и своей репутацией не дорожат. Лишь после обеда лётчик-инструктор Краснопёров, наконец выдал разумную трактовку произошедшей трагедии.
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Э, граждане.!А где куча сообщений?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
MrM писал(а):Да. Да. Почему в Алеппо нет ИГИЛ? Почему борьба ВС РФ с терроризмом выродилась в борьбу с врагами Асада? Где победы над ИГИЛ? На что тратятся бюджетные деньги (которых очень мало)? На удержание Асада у власти?
Вот американцы борются с ИГИЛ в Мосуле. Это всему миру ясно. Зачем же мы штурмуем Алеппо, если там нет ИГИЛ?
Всем боевикам с оружием власти Сирии разрешили покинуть Алеппо.Их автобусами отвезли в Идлиб. Там их главная база. Алеппо освобожден. Жители устроили праздник в честь освобождения.
Сирия: празднование освобождения Алеппо от террористов
http://news-front.info/2016/12/22/siriy ... rroristov/
Напомним, в ходе военной операции Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить восточные части Алеппо, взяв весь город под полный контроль. Боевики различных незаконных вооруженных формирований в ходе переговоров были вывезены в Идлиб.
http://www.kramola.info/vesti/novosti/s ... abrya-2016
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Сергей Гончаров:
"Меня смущают только два момента. Первый — почему командир корабля и экипаж не смогли сообщить на землю диспетчерам, что произошло на борту. Значит, это была мгновенная разгерметизация или взрыв. Второе — смущает, кто и как проверял оборудование покойной и мною уважаемой Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). Говорят, она везла больше тонны медикаментов и медоборудования для Алеппо. Непонятно, кто его загружал, из какого региона и из какой больницы оборудование доставлялось. Пока на это обстоятельство мало кто обращает внимание, и никто не дает ответов на перечисленные вопросы".
"Меня смущают только два момента. Первый — почему командир корабля и экипаж не смогли сообщить на землю диспетчерам, что произошло на борту. Значит, это была мгновенная разгерметизация или взрыв. Второе — смущает, кто и как проверял оборудование покойной и мною уважаемой Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). Говорят, она везла больше тонны медикаментов и медоборудования для Алеппо. Непонятно, кто его загружал, из какого региона и из какой больницы оборудование доставлялось. Пока на это обстоятельство мало кто обращает внимание, и никто не дает ответов на перечисленные вопросы".
Re: Что происходит в Сирии и Турции?
Опять американцы хотят повторить Иракские события в Сирии. Эта фейковая химатака начало провокаций.
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