Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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blackshark
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение blackshark » 01 апр 2016, 23:05

Неплохие поселки, только слишком там феодальщиной папахивает! В Семкино сам ничего не построишь, земли с подрядом, а если уж оооочень хочетчя то можно по 35000р за сотку, правда коммуникации еще 700000! Снегири вообще тема неведанная, туда чтоб попасть на территорию нужно в бубен бить...
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Fly-e--r
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 09:47
Откуда: г.Рязань

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение Fly-e--r » 04 апр 2016, 15:52

Зачем в бубуен бить? Просто надо очень много бабла.
Снегири не для обычных людей, которые считают каждый рубль.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5355
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение ivanes » 23 апр 2016, 20:08

Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
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pastsh
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 07 янв 2015, 23:37

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение pastsh » 26 апр 2016, 22:41

ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.

мутная история. Или изложение такое)))
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expert_rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 май 2015, 18:52

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение expert_rzn » 01 июн 2016, 20:09

ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.

А это в каком месте, не Алеканово случайно?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11082
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение UNCLE1911 » 01 июн 2016, 21:08

ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.

Этот 80летний гражданин называет 70летнюю дамочку бабусей, как не стыдно!)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5355
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение ivanes » 02 июн 2016, 17:21

Она уверяла, что нашла покупателей на 49 участков, но ей не хватает еще одного, последнего. Как только найдет его и закроет список — сразу начнет оформление всей земли в собственность. Ну я подумал и решил, что раз у меня два сына — пусть и участка будет два. Каждому по подарку от меня… и отнес ей еще 500 тыс. за 50 соток».Участок в ближайшем Подмосковье, близ поселка Яковлевское, рядом — грибной лес, чистое озеро, именитые соседи вроде Леонида Агутина.
За 50 соток другой Александр заплатил бабе Рае 25 тысяч евро.
Обманутые покупатели могут отсуживать деньги, переданные госпоже Раисе Ивановне по распискам, как неосновательное обогащение. Следственные органы могут квалифицировать действия Родионовой как мошенничество в особо крупном размере. Отдельные покупатели уже признаны потерпевшими, им можно порекомендовать активней взаимодействовать со следствием, настаивая на изобличении виновного. Если уголовное дело дойдет до суда, то пожилой возраст может стать обстоятельством, которое позволит смягчить наказание. В любом случае реальный возврат денег будет возможен лишь в случае финансовой состоятельности самой Раисы Ивановны: наличия у нее денег или ценного имущества».
Ей 81 год, а значит, в тюрьму за мошенничество ее уже не посадят.
http://zakon-i-poryadok.com/2016/04/bab ... fonda.html
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11082
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение UNCLE1911 » 02 июн 2016, 20:25

Иван Иваныч, как же ты, старый вертолетный продавец, попал на такую удочку?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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lexmur
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 12:18

Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"

Сообщение lexmur » 15 июн 2016, 13:33

Посоветуйте пожалуйста проверенного подрядчика для строительства капитального дома, на 180-200 квадратов, полностью кирпич или керамические блоки и облицовка, бюджет 5-6 млн. с штукатуркой, интересно мнение уже построивших дома в крупных рязанских строительных компаниях, хочу надежности и проверенного качества...
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Tainiathy
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вчера, 21:27

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