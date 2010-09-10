Сообщение ivanes » 02 июн 2016, 17:21

Она уверяла, что нашла покупателей на 49 участков, но ей не хватает еще одного, последнего. Как только найдет его и закроет список — сразу начнет оформление всей земли в собственность. Ну я подумал и решил, что раз у меня два сына — пусть и участка будет два. Каждому по подарку от меня… и отнес ей еще 500 тыс. за 50 соток».Участок в ближайшем Подмосковье, близ поселка Яковлевское, рядом — грибной лес, чистое озеро, именитые соседи вроде Леонида Агутина.За 50 соток другой Александр заплатил бабе Рае 25 тысяч евро.Обманутые покупатели могут отсуживать деньги, переданные госпоже Раисе Ивановне по распискам, как неосновательное обогащение. Следственные органы могут квалифицировать действия Родионовой как мошенничество в особо крупном размере. Отдельные покупатели уже признаны потерпевшими, им можно порекомендовать активней взаимодействовать со следствием, настаивая на изобличении виновного. Если уголовное дело дойдет до суда, то пожилой возраст может стать обстоятельством, которое позволит смягчить наказание. В любом случае реальный возврат денег будет возможен лишь в случае финансовой состоятельности самой Раисы Ивановны: наличия у нее денег или ценного имущества».Ей 81 год, а значит, в тюрьму за мошенничество ее уже не посадят.