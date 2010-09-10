Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Неплохие поселки, только слишком там феодальщиной папахивает! В Семкино сам ничего не построишь, земли с подрядом, а если уж оооочень хочетчя то можно по 35000р за сотку, правда коммуникации еще 700000! Снегири вообще тема неведанная, туда чтоб попасть на территорию нужно в бубен бить...
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Зачем в бубуен бить? Просто надо очень много бабла.
Снегири не для обычных людей, которые считают каждый рубль.
Снегири не для обычных людей, которые считают каждый рубль.
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
мутная история. Или изложение такое)))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 май 2015, 18:52
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
А это в каком месте, не Алеканово случайно?
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
Этот 80летний гражданин называет 70летнюю дамочку бабусей, как не стыдно!)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Она уверяла, что нашла покупателей на 49 участков, но ей не хватает еще одного, последнего. Как только найдет его и закроет список — сразу начнет оформление всей земли в собственность. Ну я подумал и решил, что раз у меня два сына — пусть и участка будет два. Каждому по подарку от меня… и отнес ей еще 500 тыс. за 50 соток».Участок в ближайшем Подмосковье, близ поселка Яковлевское, рядом — грибной лес, чистое озеро, именитые соседи вроде Леонида Агутина.
За 50 соток другой Александр заплатил бабе Рае 25 тысяч евро.
Обманутые покупатели могут отсуживать деньги, переданные госпоже Раисе Ивановне по распискам, как неосновательное обогащение. Следственные органы могут квалифицировать действия Родионовой как мошенничество в особо крупном размере. Отдельные покупатели уже признаны потерпевшими, им можно порекомендовать активней взаимодействовать со следствием, настаивая на изобличении виновного. Если уголовное дело дойдет до суда, то пожилой возраст может стать обстоятельством, которое позволит смягчить наказание. В любом случае реальный возврат денег будет возможен лишь в случае финансовой состоятельности самой Раисы Ивановны: наличия у нее денег или ценного имущества».
Ей 81 год, а значит, в тюрьму за мошенничество ее уже не посадят.
http://zakon-i-poryadok.com/2016/04/bab ... fonda.html
За 50 соток другой Александр заплатил бабе Рае 25 тысяч евро.
Обманутые покупатели могут отсуживать деньги, переданные госпоже Раисе Ивановне по распискам, как неосновательное обогащение. Следственные органы могут квалифицировать действия Родионовой как мошенничество в особо крупном размере. Отдельные покупатели уже признаны потерпевшими, им можно порекомендовать активней взаимодействовать со следствием, настаивая на изобличении виновного. Если уголовное дело дойдет до суда, то пожилой возраст может стать обстоятельством, которое позволит смягчить наказание. В любом случае реальный возврат денег будет возможен лишь в случае финансовой состоятельности самой Раисы Ивановны: наличия у нее денег или ценного имущества».
Ей 81 год, а значит, в тюрьму за мошенничество ее уже не посадят.
http://zakon-i-poryadok.com/2016/04/bab ... fonda.html
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Иван Иваныч, как же ты, старый вертолетный продавец, попал на такую удочку?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Посоветуйте пожалуйста проверенного подрядчика для строительства капитального дома, на 180-200 квадратов, полностью кирпич или керамические блоки и облицовка, бюджет 5-6 млн. с штукатуркой, интересно мнение уже построивших дома в крупных рязанских строительных компаниях, хочу надежности и проверенного качества...
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