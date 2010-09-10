Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Неплохие поселки, только слишком там феодальщиной папахивает! В Семкино сам ничего не построишь, земли с подрядом, а если уж оооочень хочетчя то можно по 35000р за сотку, правда коммуникации еще 700000! Снегири вообще тема неведанная, туда чтоб попасть на территорию нужно в бубен бить...
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Зачем в бубуен бить? Просто надо очень много бабла.
Снегири не для обычных людей, которые считают каждый рубль.
Снегири не для обычных людей, которые считают каждый рубль.
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
мутная история. Или изложение такое)))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 май 2015, 18:52
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
А это в каком месте, не Алеканово случайно?
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
ivanes писал(а):Одна 70 -ти летняя бабуся из Подмосковья продала 200 га государственной земли и лесного массива по 70 тыс за сотку. Лохи теперь с ней судятся с иском о возврате денег. Она все свое имущество перевела на друзей и родственников. Пока обнаружили подвох 68 покупателей. С ней в доле было более 50-ти односельчан.
Этот 80летний гражданин называет 70летнюю дамочку бабусей, как не стыдно!)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Она уверяла, что нашла покупателей на 49 участков, но ей не хватает еще одного, последнего. Как только найдет его и закроет список — сразу начнет оформление всей земли в собственность. Ну я подумал и решил, что раз у меня два сына — пусть и участка будет два. Каждому по подарку от меня… и отнес ей еще 500 тыс. за 50 соток».Участок в ближайшем Подмосковье, близ поселка Яковлевское, рядом — грибной лес, чистое озеро, именитые соседи вроде Леонида Агутина.
За 50 соток другой Александр заплатил бабе Рае 25 тысяч евро.
Обманутые покупатели могут отсуживать деньги, переданные госпоже Раисе Ивановне по распискам, как неосновательное обогащение. Следственные органы могут квалифицировать действия Родионовой как мошенничество в особо крупном размере. Отдельные покупатели уже признаны потерпевшими, им можно порекомендовать активней взаимодействовать со следствием, настаивая на изобличении виновного. Если уголовное дело дойдет до суда, то пожилой возраст может стать обстоятельством, которое позволит смягчить наказание. В любом случае реальный возврат денег будет возможен лишь в случае финансовой состоятельности самой Раисы Ивановны: наличия у нее денег или ценного имущества».
Ей 81 год, а значит, в тюрьму за мошенничество ее уже не посадят.
http://zakon-i-poryadok.com/2016/04/bab ... fonda.html
За 50 соток другой Александр заплатил бабе Рае 25 тысяч евро.
Обманутые покупатели могут отсуживать деньги, переданные госпоже Раисе Ивановне по распискам, как неосновательное обогащение. Следственные органы могут квалифицировать действия Родионовой как мошенничество в особо крупном размере. Отдельные покупатели уже признаны потерпевшими, им можно порекомендовать активней взаимодействовать со следствием, настаивая на изобличении виновного. Если уголовное дело дойдет до суда, то пожилой возраст может стать обстоятельством, которое позволит смягчить наказание. В любом случае реальный возврат денег будет возможен лишь в случае финансовой состоятельности самой Раисы Ивановны: наличия у нее денег или ценного имущества».
Ей 81 год, а значит, в тюрьму за мошенничество ее уже не посадят.
http://zakon-i-poryadok.com/2016/04/bab ... fonda.html
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Иван Иваныч, как же ты, старый вертолетный продавец, попал на такую удочку?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Коттеджный поселок "Новая Сергеевка"
Посоветуйте пожалуйста проверенного подрядчика для строительства капитального дома, на 180-200 квадратов, полностью кирпич или керамические блоки и облицовка, бюджет 5-6 млн. с штукатуркой, интересно мнение уже построивших дома в крупных рязанских строительных компаниях, хочу надежности и проверенного качества...
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Компания «Колеса Даром» предоставляет Вам уникальную возможность оформить заявку на приобретение любого понравившегося товара в кредит, не отходя от компьютера!
Добавьте товар в корзину. В корзине выберите форму оплаты «КУПИТЬ В КРЕДИТ» и заполните анкету
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Вы приходите с паспортом, подписываете договор, вносите первоначальный взнос* и забираете товар
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Michelin Cross Climate – шина, которая продлевает лето. Надежное сцепление на сухом и мокром покрытии, высокий уровень сцепления с дорогой, в том числе и на заснеженном покрытии. Летняя шина, которую можно использовать в условиях внезапно выпавшего снега. Ярко выраженный направленный рисунок протектора с глубокими водоотводными каналами снижает риск возникновения аквапланирования. Большое количество секторов протектора.
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Цена: от 5405 руб.
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MICHELIN Pilot Sport PS4
Цена: от 9590 руб.
BFGOODRICH Urban Terrain T/A
Цена: от 7065 руб.
BFGoodrich Urban Terrain T/A предназначены для внедорожных автомобилей и полноприводных кроссоверов, оптимально подходят для работы в городских условиях. Продольные канавки рисунка протектора эффективно удаляют воду из пятна контакта, а частая нарезка поперечных ламелей усиливает сцепление на заснеженных, грязных и зимних дорогах. Шина имеет зимнюю маркировку 3PMSF и M+S. Согласно компании, Urban Terrain T/A превосходно справляется.
BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE003
Цена: от 4120 руб.
Новая спортивная шина обеспечивает точную управляемость автомобиля и максимальный контроль над дорогой. Potenza RE003 Adrenalin демонстрирует оптимальный баланс точной управляемости, быстрой ответной реакции на сухой поверхности, а также эффективного торможения на мокрой дороге. По сравнению с более ранней моделью Potenza Adrenalin RE002 шина Potenza Adrenalin RE003 еще быстрее и точнее реагирует на поворот рулевого колеса, демонстрирует лучшую устойчивость при прямолинейном движении.
CONTINENTAL SportContact 6
Цена: от 13165 руб.
Шина Continental SportContact 6 разработана для спортивных автомобилей и автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками. Более короткий тормозной путь при любых погодных условиях. Новый микрогибкий состав резиновой смеси Black Chili обеспечивает максимальное сцепление шины с поверхностью дороги. Это гарантирует лучший разгон и более короткий тормозной путь при высоких и низких температурах на сухой и мокрой дороге. Технология Force Vectoring отвечает за максимальный контроль.
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Желаем Вам приятных покупок!
ПОПУЛЯРНЫЕ ШИНЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
"ЛЕТНИЕ НОВИНКИ" шин сезона 2016
MICHELIN Cross Climate
Цена: от 4075 руб.
Michelin Cross Climate – шина, которая продлевает лето. Надежное сцепление на сухом и мокром покрытии, высокий уровень сцепления с дорогой, в том числе и на заснеженном покрытии. Летняя шина, которую можно использовать в условиях внезапно выпавшего снега. Ярко выраженный направленный рисунок протектора с глубокими водоотводными каналами снижает риск возникновения аквапланирования. Большое количество секторов протектора.
Цена: от 2185 руб.
Новая летняя шина Nokian магазин автомобильных шин Hakka Green 2 . которая предлагает уникальную безопасность для наших дорог. Шина эффективно предотвращает аквапланирование, снижает расход топлива и обладает большей ходимостью. – Бескомпромиссное сцепление на мокром асфальте. – Комфортная, сбалансированная управляемость. – Очень низкий уровень потребления топлива. – Износостойкость на 15% выше, чем у шины-предшественницы.
Цена: от 5405 руб.
Новые летние шины Nokian Nordman SZ предназначены для самых сложных дорожных и климатических условий. Надежная резиновая смесь и специальные решения для протектора обеспечивают оптимальное ощущение вождения в изменяющихся условиях на высоких скоростях. Рисунок протектора шины Nordman SZ с индексом скорости W(270 км/ч) обеспечивает приятную точность даже на высоких скоростях. Многослойная конструкция протектора с технологией Cool Zone.
MICHELIN Pilot Sport PS4
Цена: от 9590 руб.
BFGOODRICH Urban Terrain T/A
Цена: от 7065 руб.
BFGoodrich Urban Terrain T/A предназначены для внедорожных автомобилей и полноприводных кроссоверов, оптимально подходят для работы в городских условиях. Продольные канавки рисунка протектора эффективно удаляют воду из пятна контакта, а частая нарезка поперечных ламелей усиливает сцепление на заснеженных, грязных и зимних дорогах. Шина имеет зимнюю маркировку 3PMSF и M+S. Согласно компании, Urban Terrain T/A превосходно справляется.
BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE003
Цена: от 4120 руб.
Новая спортивная шина обеспечивает точную управляемость автомобиля и максимальный контроль над дорогой. Potenza RE003 Adrenalin демонстрирует оптимальный баланс точной управляемости, быстрой ответной реакции на сухой поверхности, а также эффективного торможения на мокрой дороге. По сравнению с более ранней моделью Potenza Adrenalin RE002 шина Potenza Adrenalin RE003 еще быстрее и точнее реагирует на поворот рулевого колеса, демонстрирует лучшую устойчивость при прямолинейном движении.
CONTINENTAL SportContact 6
Цена: от 13165 руб.
Шина Continental SportContact 6 разработана для спортивных автомобилей и автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками. Более короткий тормозной путь при любых погодных условиях. Новый микрогибкий состав резиновой смеси Black Chili обеспечивает максимальное сцепление шины с поверхностью дороги. Это гарантирует лучший разгон и более короткий тормозной путь при высоких и низких температурах на сухой и мокрой дороге. Технология Force Vectoring отвечает за максимальный контроль.
РЕКОМЕНДУЕМ
HotTyres - Интернет-магазин автомобильных шин и дисков. Продажа шин и автодисков в Петербурге. Купить летние и зимние шины СПб
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