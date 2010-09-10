банкротства застройщиков начинаются?

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Гость RZN.info
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение контакт » 14 дек 2015, 15:49

Вятич крякнул.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение Antipov » 14 дек 2015, 17:33

контакт писал(а):Вятич крякнул.

Наброс?
Работают, благоустраивают территорию около домов №44-46 на Кальной. В последнее время, можно сказать, даже активизировались.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение контакт » 14 дек 2015, 20:20

хз.я там работал в прошлом году.ребята говорят зарплату конкретно задерживают.нового строительства не начинают.директор сосредоточил все средства на строительстве личного проекта рыбного завода в области.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение витек » 16 дек 2015, 16:42

вятич полюбому крякнет , или переименуется с кидаловом всех страдающих , до вятича что было? сантехпрофиль ? или точно не помню как называлось ? долгов наделали и переименовались в вятич, на затинке -есенина домик слепили на болоте вмето 5 этажей -9 или 10 этажей , как были ж.ликами так и останутся , пока не посадят
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витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение витек » 16 дек 2015, 16:45

активизировались песок и благоустройство делать зимой :lol: , о да это активизация :lol: , когда обьявят что здали домик на затинке? и какой ценой? и как это возможно? строили 5 этажку , а построили на неск этажей больше? и как смогли сдать?
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение Antipov » 16 дек 2015, 22:47

Вы че-то возбудились. Успокойтесь.
И ещё. Не надо множить сообщения с интервалом в 3 минуты. Захотели дополнить себя - пользуйтесь функцией правки.
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витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение витек » 02 янв 2016, 18:30

а че там в Варских затеяли? целый микрорайон продать хотят? на болоте? хоть написали бы очистные они сами построют или в существующие врежутся? а то веть продадут неск домиков , а подключат воду и канализацию только после продажи всего микрорайона , соответственно вселится первые жильцы смогут только после стройки последних, через много лет..., наверное новую пирамиду строят
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение Raider » 02 янв 2016, 20:00

витек писал(а):а че там в Варских затеяли?
там уже сдали все...вы только проснулись....
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5496
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение ivanes » 02 янв 2016, 20:21

http://www.welhome.ru/zagorodnaya-nedvi ... e-shosse-1
Застой продаж домов на Рублевке,цены снижаются почти на половину. Рублевка стала не в моде.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение АЛСНщик » 03 янв 2016, 09:46

Езжай в Константиново-Кузьминское-Аксёново ;)
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витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение витек » 28 янв 2016, 17:37

ttp://svoyakolokolnya.ru/page/u-severn ... li-scheta/
MARABU
Гость RZN.info

Сообщения: 60
Зарегистрирован: 21 дек 2014, 19:19
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5496
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: банкротства застройщиков начинаются?

Сообщение ivanes » 05 авг 2016, 14:34

СУ-155 банкрот. Недостроено в 6 регионах 155 зданий,из них 147 жилых домов. Обмануто 30 тыс дольщиков и покупателей. Т.е без жилья пока осталось более 100 тыс жителей.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Как маленькие дети снимаются в кино

Сообщение Jimmyitalm » 14 минут назад

Сниматься в кино без опыта в москве дети








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