Сообщение витек » 02 янв 2016, 18:30

а че там в Варских затеяли? целый микрорайон продать хотят? на болоте? хоть написали бы очистные они сами построют или в существующие врежутся? а то веть продадут неск домиков , а подключат воду и канализацию только после продажи всего микрорайона , соответственно вселится первые жильцы смогут только после стройки последних, через много лет..., наверное новую пирамиду строят