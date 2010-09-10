Сгорела дача.

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Сгорела дача.

Сообщение Lira » 29 дек 2015, 08:52

Вы именно с Зодчим работали, это те чей телефон вы давали?
Вернуться к началу
витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: Сгорела дача.

Сообщение витек » 29 дек 2015, 17:38

запросите у этой фирмы уставные документы, какой уставной капилал? если он 10 тыс руб , то и гарантия в этих пределах , трудовые книжки рабочих оригиналы посмотрите , сколько лет они там работают ? у серьезных фирм рабочие в штате много лет , а еще бух баланс = сколько они налогов заплатили , возможно фирма только на бумаге существует , там не рабочих ни техники ни собственности нет , и гарантия только на словах. еще смету попросите , должно быть указано = зарплата рабочих , стоимость материалов + (лановые + накладные = все их накрутки) , может проще нанять местных мужичков , веть реально ни те ни другие никаких гарантий не дадут , тогда зачем платить больше?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
dimаn12
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 22:55
Откуда: Рязань

Re: Сгорела дача.

Сообщение dimаn12 » 29 дек 2015, 21:23

Lira писал(а): это те чей телефон вы давали?

Я бы не давал телефон тех, о ком ничего не знаю. А по поводу уставных документов и всего прочего очень разумное предложение. Даже солидную фирму надо заставить с собой считаться, иначе на голову сядут.
Вернуться к началу
витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: Сгорела дача.

Сообщение витек » 02 янв 2016, 18:14

по поводу солидной фирмы тоже напишу = если уставной капитал 10 тыс и оборот копеечный бухгалтерский то ПРЕДОПЛАТУ НЕ ПЛАТИТЬ! заплатите предоплату и будете на крючке и деньги полюбому потеряете , пусть строят за свой счет , а Вы посмотрите что получилось и стоит ли за это платить ... а потом скажите этим фирмочкам = на картинке все красиво и обещания были красивыми , только получился сарай не прочный и платить я за это не буду , иначе бедет наоборот = Вы заплатите деньги , получите сарай и судитесь с 10 тыс рублями уст капитала , и еще всегда платите по безналу , пусть свои % за обналичку теряют , либо % скидки за оплату наличкой требуйте
Вернуться к началу
Аватара пользователя
лиля03
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 20:45

Re: Сгорела дача.

Сообщение лиля03 » 27 янв 2016, 20:46

Нужно было пожарную сигнализацию устанавливать... чтоб пожара не было. Сейчас столько всего придумали для пожарной безопасности, самое лучшее ИП 212-45 для подвесного потолка, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный. он стоит 280 рубл. есть и Дымовые извещатели, Классификация дымовых извещателей, Тепловые датчики и Извещатели пламени.
Вернуться к началу
JoshuaTycle
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вчера, 22:31

Come on I'll show you what real pleasure

Сообщение JoshuaTycle » Вчера, 23:19

Register on our site today only

http://win-your-prizes.com/?u=kay8wwl&o=ccymafu&t=

Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей