Сообщение витек » 29 дек 2015, 17:38

запросите у этой фирмы уставные документы, какой уставной капилал? если он 10 тыс руб , то и гарантия в этих пределах , трудовые книжки рабочих оригиналы посмотрите , сколько лет они там работают ? у серьезных фирм рабочие в штате много лет , а еще бух баланс = сколько они налогов заплатили , возможно фирма только на бумаге существует , там не рабочих ни техники ни собственности нет , и гарантия только на словах. еще смету попросите , должно быть указано = зарплата рабочих , стоимость материалов + (лановые + накладные = все их накрутки) , может проще нанять местных мужичков , веть реально ни те ни другие никаких гарантий не дадут , тогда зачем платить больше?