Сгорела дача.
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Re: Сгорела дача.
Вы именно с Зодчим работали, это те чей телефон вы давали?
Re: Сгорела дача.
запросите у этой фирмы уставные документы, какой уставной капилал? если он 10 тыс руб , то и гарантия в этих пределах , трудовые книжки рабочих оригиналы посмотрите , сколько лет они там работают ? у серьезных фирм рабочие в штате много лет , а еще бух баланс = сколько они налогов заплатили , возможно фирма только на бумаге существует , там не рабочих ни техники ни собственности нет , и гарантия только на словах. еще смету попросите , должно быть указано = зарплата рабочих , стоимость материалов + (лановые + накладные = все их накрутки) , может проще нанять местных мужичков , веть реально ни те ни другие никаких гарантий не дадут , тогда зачем платить больше?
Re: Сгорела дача.
Lira писал(а): это те чей телефон вы давали?
Я бы не давал телефон тех, о ком ничего не знаю. А по поводу уставных документов и всего прочего очень разумное предложение. Даже солидную фирму надо заставить с собой считаться, иначе на голову сядут.
Re: Сгорела дача.
по поводу солидной фирмы тоже напишу = если уставной капитал 10 тыс и оборот копеечный бухгалтерский то ПРЕДОПЛАТУ НЕ ПЛАТИТЬ! заплатите предоплату и будете на крючке и деньги полюбому потеряете , пусть строят за свой счет , а Вы посмотрите что получилось и стоит ли за это платить ... а потом скажите этим фирмочкам = на картинке все красиво и обещания были красивыми , только получился сарай не прочный и платить я за это не буду , иначе бедет наоборот = Вы заплатите деньги , получите сарай и судитесь с 10 тыс рублями уст капитала , и еще всегда платите по безналу , пусть свои % за обналичку теряют , либо % скидки за оплату наличкой требуйте
Re: Сгорела дача.
Нужно было пожарную сигнализацию устанавливать... чтоб пожара не было. Сейчас столько всего придумали для пожарной безопасности, самое лучшее ИП 212-45 для подвесного потолка, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный. он стоит 280 рубл. есть и Дымовые извещатели, Классификация дымовых извещателей, Тепловые датчики и Извещатели пламени.
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