Сообщение disman3 » 21 фев 2016, 16:27

ivanes писал(а): Парнас пора взять в долю.

disman3 писал(а): . Четыре думские партии - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР - готовятся заключить межпартийное соглашение, которое обеспечит отсутствие конкурентной борьбы в части округов во время предвыборной кампании этой осенью.

http://www.newsru.com/russia/15feb2016/duma40.html

. Ворон ворону глаз не выклюет. А более, даже и к всего лишь "намерениям" и "консультациям", и комментариев нет. . Четыре думские партии - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР - готовятся заключить межпартийное соглашение, которое обеспечит отсутствие конкурентной борьбы в части округов во время предвыборной кампании этой осенью.. Ворон ворону глаз не выклюет. А более, даже и к всего лишь "намерениям" и "консультациям", и комментариев нет.

самая умеренная реальная оппозиция

начнутся запросы и расследования,

[...химеры тоже хочут жить, поэтому и пытаются на время фиктивно разделиться. Выбирай понравившееся элемент отдельной картинки и голосуй на очередных выборах - гы-гы-гы!]

. Скорее всего речь на "межпартийных консультациях" шла об охаживании ректората. Кто, что и сколько будет обещать, дабы люди не разочаровались в повторении того же самого "правыми" и "левыми" - пришли бы голосовать! Кроме того и для охвата всё и вся с "самой жестокой оппозицией" ныне действующим властям и проводимой ими политикой, дабы не допустить какие-то другие партии к контролю за страной. Ведь дажеможет представлять серьёзную опасность для нынешнего Кремлёвского олигархического ворья:появится реальная свобода слова на зомбоящике.. Таким образом готовится спектакль и распределяются роли, а уж кто кого на выборах "затмит" не имеет особого значения - потом потягаемся и разберёмся меж своими, рассуждают "партийные лидеры" с прикупившими депутатские мандаты народными избранниками из "партийных списков".