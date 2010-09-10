Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
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Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
: "Россию ждут 15 лет застоя, если не будет реформ и не подорожает нефть".
https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... et-zastoya
Какие реформы еще нужны? Разогнать часть научных работников из РАН и отраслевых НИИ?
Распродать национальное достояние- Газпром,РЖД,АЭС, СБ, комплекс зданий училища связи (говорят, уже продается).
Пенсионную реформу провести в очередной раз. Протестовать будут будущие пенсионеры. Уйти от привязки к доллару.Туристы забастуют и с ними туроператоры.
Просто зарегистрировать любую партию.Есть уже три партии коммунистов разных мастей.
Если хотите ,чтобы нефть подорожала,надо сократить её экс порт. На бензин надо перерабатывать. Денег нет строить НПЗ.В России их всего 25 шт. Маленькая Белоруссия имеет 8 НПЗ ,а нефть покупает в России. Бензин гонит на экспорт. И нам в качестве оплаты за нефть.
https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... et-zastoya
Какие реформы еще нужны? Разогнать часть научных работников из РАН и отраслевых НИИ?
Распродать национальное достояние- Газпром,РЖД,АЭС, СБ, комплекс зданий училища связи (говорят, уже продается).
Пенсионную реформу провести в очередной раз. Протестовать будут будущие пенсионеры. Уйти от привязки к доллару.Туристы забастуют и с ними туроператоры.
Просто зарегистрировать любую партию.Есть уже три партии коммунистов разных мастей.
Если хотите ,чтобы нефть подорожала,надо сократить её экс порт. На бензин надо перерабатывать. Денег нет строить НПЗ.В России их всего 25 шт. Маленькая Белоруссия имеет 8 НПЗ ,а нефть покупает в России. Бензин гонит на экспорт. И нам в качестве оплаты за нефть.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
. Четыре думские партии - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР - готовятся заключить межпартийное соглашение, которое обеспечит отсутствие конкурентной борьбы в части округов во время предвыборной кампании этой осенью.
http://www.newsru.com/russia/15feb2016/duma40.html
. Ворон ворону глаз не выклюет. А более, даже и к всего лишь "намерениям" и "консультациям", и комментариев нет.
http://www.newsru.com/russia/15feb2016/duma40.html
. Ворон ворону глаз не выклюет. А более, даже и к всего лишь "намерениям" и "консультациям", и комментариев нет.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
Парнас пора взять в долю.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
ivanes писал(а):Парнас пора взять в долю.
disman3 писал(а):. Четыре думские партии - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР - готовятся заключить межпартийное соглашение, которое обеспечит отсутствие конкурентной борьбы в части округов во время предвыборной кампании этой осенью.
http://www.newsru.com/russia/15feb2016/duma40.html
. Ворон ворону глаз не выклюет. А более, даже и к всего лишь "намерениям" и "консультациям", и комментариев нет.
. Скорее всего речь на "межпартийных консультациях" шла об охаживании ректората. Кто, что и сколько будет обещать, дабы люди не разочаровались в повторении того же самого "правыми" и "левыми" - пришли бы голосовать! Кроме того и для охвата всё и вся с "самой жестокой оппозицией" ныне действующим властям и проводимой ими политикой, дабы не допустить какие-то другие партии к контролю за страной. Ведь даже самая умеренная реальная оппозиция может представлять серьёзную опасность для нынешнего Кремлёвского олигархического ворья: начнутся запросы и расследования, появится реальная свобода слова на зомбоящике.
. Таким образом готовится спектакль и распределяются роли, а уж кто кого на выборах "затмит" не имеет особого значения - потом потягаемся и разберёмся меж своими, рассуждают "партийные лидеры" с прикупившими депутатские мандаты народными избранниками из "партийных списков".
.
[...химеры тоже хочут жить, поэтому и пытаются на время фиктивно разделиться. Выбирай понравившееся элемент отдельной картинки и голосуй на очередных выборах - гы-гы-гы!]
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
Подводим итоги дискуссий.
. Пока устав и подтверждающие его членские взносы партии не будут отражать какую-то социальную или профессиональную, пусть даже спортивную или же любительскую прослойку, то подобные химеры необходимо срочно запретить. Так же необходимо сделать партийную кассу со всеми в неё поступлениями и тратами полностью прозрачными. Только таким образом мы будем знать кому партийные лидеры "должны", зачем им деньги - онлайн следить за всеми действиями. Ведь общественная организация попросту не может быть по другому устроенна!
. Например, партия любителей пива, ратующая за снижение налогов и продажу любимого напитка повсеместно, вполне может победить даже партию рабочих. Под запрет попадает лишь межпартийная "коалиция", поскольку вводит людей в заблуждение названием и лозунгами, как и трата или же получение средств подобной химерой.
. Пока устав и подтверждающие его членские взносы партии не будут отражать какую-то социальную или профессиональную, пусть даже спортивную или же любительскую прослойку, то подобные химеры необходимо срочно запретить. Так же необходимо сделать партийную кассу со всеми в неё поступлениями и тратами полностью прозрачными. Только таким образом мы будем знать кому партийные лидеры "должны", зачем им деньги - онлайн следить за всеми действиями. Ведь общественная организация попросту не может быть по другому устроенна!
. Например, партия любителей пива, ратующая за снижение налогов и продажу любимого напитка повсеместно, вполне может победить даже партию рабочих. Под запрет попадает лишь межпартийная "коалиция", поскольку вводит людей в заблуждение названием и лозунгами, как и трата или же получение средств подобной химерой.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
Госкорпорация иностранных агентов.
http://www.novayagazeta.ru/politics/71998.html
Обычно их шпионами и предателями называют...
http://www.novayagazeta.ru/politics/71998.html
Обычно их шпионами и предателями называют...
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Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
disman3 писал(а):Подводим итоги дискуссий.
Тихо сам с собою что ли беседуешь, политический? Шизофреников в обществе уже дохрена, не надо пополнять их ряды.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
"Приходится констатировать, что практика привлечения иностранных средств для финансирования избирательных кампаний весьма распространена и наблюдается на выборах всех уровней - от муниципальных депутатов до выборов губернаторов".
"Как маскируют государственные источники финансирования".
http://www.newsru.com/russia/24feb2016/golos.html
"Единая Россия" не получает ни копейки пожертвований и зарабатывает на загадочных сделках".
http://www.newsru.com/russia/04apr2016/er.html
Чё дают "люди" (торгаши и псевдо политики), то "партии" и имеют. Ни чего "загадочного" нет - тем или иным способом дали, так не забудь так же "хитро" отдать - вот это и правда главное.
"Как маскируют государственные источники финансирования".
http://www.newsru.com/russia/24feb2016/golos.html
"Единая Россия" не получает ни копейки пожертвований и зарабатывает на загадочных сделках".
http://www.newsru.com/russia/04apr2016/er.html
Чё дают "люди" (торгаши и псевдо политики), то "партии" и имеют. Ни чего "загадочного" нет - тем или иным способом дали, так не забудь так же "хитро" отдать - вот это и правда главное.
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