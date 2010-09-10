Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
: "Россию ждут 15 лет застоя, если не будет реформ и не подорожает нефть".
https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... et-zastoya
Какие реформы еще нужны? Разогнать часть научных работников из РАН и отраслевых НИИ?
Распродать национальное достояние- Газпром,РЖД,АЭС, СБ, комплекс зданий училища связи (говорят, уже продается).
Пенсионную реформу провести в очередной раз. Протестовать будут будущие пенсионеры. Уйти от привязки к доллару.Туристы забастуют и с ними туроператоры.
Просто зарегистрировать любую партию.Есть уже три партии коммунистов разных мастей.
Если хотите ,чтобы нефть подорожала,надо сократить её экс порт. На бензин надо перерабатывать. Денег нет строить НПЗ.В России их всего 25 шт. Маленькая Белоруссия имеет 8 НПЗ ,а нефть покупает в России. Бензин гонит на экспорт. И нам в качестве оплаты за нефть.
https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... et-zastoya
Какие реформы еще нужны? Разогнать часть научных работников из РАН и отраслевых НИИ?
Распродать национальное достояние- Газпром,РЖД,АЭС, СБ, комплекс зданий училища связи (говорят, уже продается).
Пенсионную реформу провести в очередной раз. Протестовать будут будущие пенсионеры. Уйти от привязки к доллару.Туристы забастуют и с ними туроператоры.
Просто зарегистрировать любую партию.Есть уже три партии коммунистов разных мастей.
Если хотите ,чтобы нефть подорожала,надо сократить её экс порт. На бензин надо перерабатывать. Денег нет строить НПЗ.В России их всего 25 шт. Маленькая Белоруссия имеет 8 НПЗ ,а нефть покупает в России. Бензин гонит на экспорт. И нам в качестве оплаты за нефть.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
. Четыре думские партии - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР - готовятся заключить межпартийное соглашение, которое обеспечит отсутствие конкурентной борьбы в части округов во время предвыборной кампании этой осенью.
http://www.newsru.com/russia/15feb2016/duma40.html
. Ворон ворону глаз не выклюет. А более, даже и к всего лишь "намерениям" и "консультациям", и комментариев нет.
http://www.newsru.com/russia/15feb2016/duma40.html
. Ворон ворону глаз не выклюет. А более, даже и к всего лишь "намерениям" и "консультациям", и комментариев нет.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
Парнас пора взять в долю.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
ivanes писал(а):Парнас пора взять в долю.
disman3 писал(а):. Четыре думские партии - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР - готовятся заключить межпартийное соглашение, которое обеспечит отсутствие конкурентной борьбы в части округов во время предвыборной кампании этой осенью.
http://www.newsru.com/russia/15feb2016/duma40.html
. Ворон ворону глаз не выклюет. А более, даже и к всего лишь "намерениям" и "консультациям", и комментариев нет.
. Скорее всего речь на "межпартийных консультациях" шла об охаживании ректората. Кто, что и сколько будет обещать, дабы люди не разочаровались в повторении того же самого "правыми" и "левыми" - пришли бы голосовать! Кроме того и для охвата всё и вся с "самой жестокой оппозицией" ныне действующим властям и проводимой ими политикой, дабы не допустить какие-то другие партии к контролю за страной. Ведь даже самая умеренная реальная оппозиция может представлять серьёзную опасность для нынешнего Кремлёвского олигархического ворья: начнутся запросы и расследования, появится реальная свобода слова на зомбоящике.
. Таким образом готовится спектакль и распределяются роли, а уж кто кого на выборах "затмит" не имеет особого значения - потом потягаемся и разберёмся меж своими, рассуждают "партийные лидеры" с прикупившими депутатские мандаты народными избранниками из "партийных списков".
.
[...химеры тоже хочут жить, поэтому и пытаются на время фиктивно разделиться. Выбирай понравившееся элемент отдельной картинки и голосуй на очередных выборах - гы-гы-гы!]
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
Подводим итоги дискуссий.
. Пока устав и подтверждающие его членские взносы партии не будут отражать какую-то социальную или профессиональную, пусть даже спортивную или же любительскую прослойку, то подобные химеры необходимо срочно запретить. Так же необходимо сделать партийную кассу со всеми в неё поступлениями и тратами полностью прозрачными. Только таким образом мы будем знать кому партийные лидеры "должны", зачем им деньги - онлайн следить за всеми действиями. Ведь общественная организация попросту не может быть по другому устроенна!
. Например, партия любителей пива, ратующая за снижение налогов и продажу любимого напитка повсеместно, вполне может победить даже партию рабочих. Под запрет попадает лишь межпартийная "коалиция", поскольку вводит людей в заблуждение названием и лозунгами, как и трата или же получение средств подобной химерой.
. Пока устав и подтверждающие его членские взносы партии не будут отражать какую-то социальную или профессиональную, пусть даже спортивную или же любительскую прослойку, то подобные химеры необходимо срочно запретить. Так же необходимо сделать партийную кассу со всеми в неё поступлениями и тратами полностью прозрачными. Только таким образом мы будем знать кому партийные лидеры "должны", зачем им деньги - онлайн следить за всеми действиями. Ведь общественная организация попросту не может быть по другому устроенна!
. Например, партия любителей пива, ратующая за снижение налогов и продажу любимого напитка повсеместно, вполне может победить даже партию рабочих. Под запрет попадает лишь межпартийная "коалиция", поскольку вводит людей в заблуждение названием и лозунгами, как и трата или же получение средств подобной химерой.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
Госкорпорация иностранных агентов.
http://www.novayagazeta.ru/politics/71998.html
Обычно их шпионами и предателями называют...
http://www.novayagazeta.ru/politics/71998.html
Обычно их шпионами и предателями называют...
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Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
disman3 писал(а):Подводим итоги дискуссий.
Тихо сам с собою что ли беседуешь, политический? Шизофреников в обществе уже дохрена, не надо пополнять их ряды.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
"Приходится констатировать, что практика привлечения иностранных средств для финансирования избирательных кампаний весьма распространена и наблюдается на выборах всех уровней - от муниципальных депутатов до выборов губернаторов".
"Как маскируют государственные источники финансирования".
http://www.newsru.com/russia/24feb2016/golos.html
"Единая Россия" не получает ни копейки пожертвований и зарабатывает на загадочных сделках".
http://www.newsru.com/russia/04apr2016/er.html
Чё дают "люди" (торгаши и псевдо политики), то "партии" и имеют. Ни чего "загадочного" нет - тем или иным способом дали, так не забудь так же "хитро" отдать - вот это и правда главное.
"Как маскируют государственные источники финансирования".
http://www.newsru.com/russia/24feb2016/golos.html
"Единая Россия" не получает ни копейки пожертвований и зарабатывает на загадочных сделках".
http://www.newsru.com/russia/04apr2016/er.html
Чё дают "люди" (торгаши и псевдо политики), то "партии" и имеют. Ни чего "загадочного" нет - тем или иным способом дали, так не забудь так же "хитро" отдать - вот это и правда главное.
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Почему совместимые картриджи выглядят не так как оригинальные?
Что делать, если после установки совместимого картриджа продолжает гореть индикатор отсутствия картриджа в принтере?
Пошагово сделайте следующее: 1. Выключите принтер и включите его спустя 20 секунд; 2. Если индикатор продолжает гореть, выключите принтер и удалите картридж; 3. Протрите места соединения чипа картриджа и принтера куском сухой материи; 4. Строго следуя инструкции, повторите установку картриджа.
Может ли принтер «не принять» совместимые картриджи вместо оригинальных, т.е. отказаться работать?
При использовании совместимых картриджей известных марок проблемы со встроенными чипами возникают не чаще, чем при работе с оригинальными картриджами. Сразу после установки совместимого картриджа в принтер, программное обеспечение может выдать сообщение. что «установленный картридж не является оригинальным». Это предупреждение не приводит к каким-либо сложностям или проблемам в работе принтера, его можно просто закрыть, кликнув на «ОК».
Каков срок хранения ваших продуктов?
При соблюдении условий хранения, картриджи Cactus (картриджи хранятся в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте), гарантированно сохраняют все свои свойства в течение 24 месяцев. Однако, как показывает практика, при надлежащем хранении картриджи сохраняют работоспособность на более долгий срок.
Законны ли производство и продажа совместимых картриджей?
Да. Производство и продажа совместимых картриджей, тонеров, чернил, барабанов и другой совместимой продукции является абсолютно законной. Совместимые картриджи, тонеры и чернила изготавливаются легально многими известными фирмами с мировым именем, такими как BASF, LG, Canon, Lexmark, Verbatim, Pelican и др.
Изготовление совместимой продукции не нарушает авторских прав и патентов. Фирмы, выпускающие совместимую продукцию, делают её по своим оригинальным разработкам и патентам, не нарушая при этом патентов фирм, производящих оригинальную продукцию.
Чем отличаются картриджи оригинальные от перезаправленных и совместимых?
Оригинальный картридж - это такой картридж, который сделан фирмой, которая сама производит данный принтер, например Hewlett Packard, Canon, Epson и пр.
Перезаправленный картридж (remanufactured) — это оригинальный картридж, в котором был восполнен запас чернил или тонера.
Важно ли качество чернил в картридже?
Как определить качество тонера?
Что делать, если в нарушении работоспособности принтера виновата заправка картриджей или совместимые картриджи?
Соответствуют ли совместимые картриджи стандартам оригинальных картриджей?
Качество печати и страничный ресурс новых совместимых картриджей отвечает параметрам нового картриджа, как по качеству печати, так и по постраничному ресурсу.
Что лучше, в целях экономии, покупать совместимые картриджи, которые дешевле или покупать оригинальные картриджи и пользоваться в дальнейшем услугой заправка картриджей?
Сколько раз можно заправлять совместимые картриджи?
Так, как совместимые картриджи сделаны полностью из новых узлов и комплектующих, то ресурс их повторной заправки такой же, как и у нового оригинального картриджа.
Можно ли заправлять совместимые картриджи?
Да, совместимые картриджи заправлять можно, оригинальные картриджи canon никаких ограничений нет.
В чем отличия услуги «Заправка картриджей» от услуги «Восстановление картриджей»?
Когда производится заправка картриджей - в картридже меняется только печатающий состав (тонер), когда производится восстановление картриджей - помимо замены тонера меняются узлы и детали картриджа, имеющие критический износ.
Использование совместимых картриджей снижает общий ресурс работы принтера?
Совместимый (восстановленный) картридж, если он произведен с соблюдением всех требований и технологий производства, не может испортить принтер или уменьшить ресурс его работы.
Что делать, если после установки совместимого картриджа продолжает гореть индикатор отсутствия картриджа в принтере?
Пошагово сделайте следующее: 1. Выключите принтер и включите его спустя 20 секунд; 2. Если индикатор продолжает гореть, выключите принтер и удалите картридж; 3. Протрите места соединения чипа картриджа и принтера куском сухой материи; 4. Строго следуя инструкции, повторите установку картриджа.
Может ли принтер «не принять» совместимые картриджи вместо оригинальных, т.е. отказаться работать?
При использовании совместимых картриджей известных марок проблемы со встроенными чипами возникают не чаще, чем при работе с оригинальными картриджами. Сразу после установки совместимого картриджа в принтер, программное обеспечение может выдать сообщение. что «установленный картридж не является оригинальным». Это предупреждение не приводит к каким-либо сложностям или проблемам в работе принтера, его можно просто закрыть, кликнув на «ОК».
Каков срок хранения ваших продуктов?
При соблюдении условий хранения, картриджи Cactus (картриджи хранятся в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте), гарантированно сохраняют все свои свойства в течение 24 месяцев. Однако, как показывает практика, при надлежащем хранении картриджи сохраняют работоспособность на более долгий срок.
Законны ли производство и продажа совместимых картриджей?
Да. Производство и продажа совместимых картриджей, тонеров, чернил, барабанов и другой совместимой продукции является абсолютно законной. Совместимые картриджи, тонеры и чернила изготавливаются легально многими известными фирмами с мировым именем, такими как BASF, LG, Canon, Lexmark, Verbatim, Pelican и др.
Изготовление совместимой продукции не нарушает авторских прав и патентов. Фирмы, выпускающие совместимую продукцию, делают её по своим оригинальным разработкам и патентам, не нарушая при этом патентов фирм, производящих оригинальную продукцию.
Чем отличаются картриджи оригинальные от перезаправленных и совместимых?
Оригинальный картридж - это такой картридж, который сделан фирмой, которая сама производит данный принтер, например Hewlett Packard, Canon, Epson и пр.
Перезаправленный картридж (remanufactured) — это оригинальный картридж, в котором был восполнен запас чернил или тонера.
Важно ли качество чернил в картридже?
Как определить качество тонера?
Что делать, если в нарушении работоспособности принтера виновата заправка картриджей или совместимые картриджи?
Соответствуют ли совместимые картриджи стандартам оригинальных картриджей?
Качество печати и страничный ресурс новых совместимых картриджей отвечает параметрам нового картриджа, как по качеству печати, так и по постраничному ресурсу.
Что лучше, в целях экономии, покупать совместимые картриджи, которые дешевле или покупать оригинальные картриджи и пользоваться в дальнейшем услугой заправка картриджей?
Сколько раз можно заправлять совместимые картриджи?
Так, как совместимые картриджи сделаны полностью из новых узлов и комплектующих, то ресурс их повторной заправки такой же, как и у нового оригинального картриджа.
Можно ли заправлять совместимые картриджи?
Да, совместимые картриджи заправлять можно, оригинальные картриджи canon никаких ограничений нет.
В чем отличия услуги «Заправка картриджей» от услуги «Восстановление картриджей»?
Когда производится заправка картриджей - в картридже меняется только печатающий состав (тонер), когда производится восстановление картриджей - помимо замены тонера меняются узлы и детали картриджа, имеющие критический износ.
Использование совместимых картриджей снижает общий ресурс работы принтера?
Совместимый (восстановленный) картридж, если он произведен с соблюдением всех требований и технологий производства, не может испортить принтер или уменьшить ресурс его работы.
http://o-keeper.ru/
Re: Проголосуйте за новый закон о полном запрете псевдо партий!
Конгресс США изгоняет всех кто так или иначе связал себя разговорами или поездками с Россией. Пора и России перенять опыт США и не регистрировать кандидатов в депутаты или президента тех,кто посещал посольство или конгресс США.
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