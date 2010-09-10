Сообщение ivanes » 08 фев 2016, 11:09

Участникам предлагалось ответить на вопрос, какие правонарушения на дороге они считают наиболее грубыми и опасными.В результате 75% респондентов самым опасным правонарушением назвали вождение в состоянии опьянения и 69% — проезд на красный сигнал светофора. Для 25% россиян грубым «проступком» является превышение скорости на 60 км/ч, для 20% — непредоставление преимущества пешеходам, для 16% — нарушение правил обгона, и еще для 12% — нарушение правил проезда перекрестков.Индикатор тяжести последствий ДТП (определяется числом погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) наиболее высок при превышении скорости (15), вождении в состоянии опьянения (13,8) и нарушении правил обгона (12).