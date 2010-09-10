15 суток за превышение скорости

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5551
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: 15 суток за превышение скорости

Сообщение ivanes » 08 фев 2016, 11:09

Участникам предлагалось ответить на вопрос, какие правонарушения на дороге они считают наиболее грубыми и опасными.

В результате 75% респондентов самым опасным правонарушением назвали вождение в состоянии опьянения и 69% — проезд на красный сигнал светофора. Для 25% россиян грубым «проступком» является превышение скорости на 60 км/ч, для 20% — непредоставление преимущества пешеходам, для 16% — нарушение правил обгона, и еще для 12% — нарушение правил проезда перекрестков.
Индикатор тяжести последствий ДТП (определяется числом погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) наиболее высок при превышении скорости (15), вождении в состоянии опьянения (13,8) и нарушении правил обгона (12).
http://nnm.me/blogs/atck/rossiyane-schi ... i-i-obgon/
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: 15 суток за превышение скорости

Сообщение Рязанский Дятел » 14 май 2016, 10:49

Наверно тупо откупитца не смогли. Хотя несуметь откупитца от нашых гайцев это нуваще незнаю кем быть надо.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5551
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: 15 суток за превышение скорости

Сообщение ivanes » 10 ноя 2016, 10:43

За 9 мес 2016г погибло в ДТП 19 тыс чел.
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Phonthana
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:21

Re: 15 суток за превышение скорости

Сообщение Phonthana » 11 минут назад

Сейчас такие ситуации бывают все чаще и чаще, главное не опускать руки и пользоваться всеми правами которые вам предоставляет наше законодательство. Думаю стоит подключить работе юристов, можно попробовать провести юридический аудит конфликтов , возможно это поможет добиться справедливости
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