15 суток за превышение скорости
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Re: 15 суток за превышение скорости
Участникам предлагалось ответить на вопрос, какие правонарушения на дороге они считают наиболее грубыми и опасными.
В результате 75% респондентов самым опасным правонарушением назвали вождение в состоянии опьянения и 69% — проезд на красный сигнал светофора. Для 25% россиян грубым «проступком» является превышение скорости на 60 км/ч, для 20% — непредоставление преимущества пешеходам, для 16% — нарушение правил обгона, и еще для 12% — нарушение правил проезда перекрестков.
Индикатор тяжести последствий ДТП (определяется числом погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) наиболее высок при превышении скорости (15), вождении в состоянии опьянения (13,8) и нарушении правил обгона (12).
http://nnm.me/blogs/atck/rossiyane-schi ... i-i-obgon/
В результате 75% респондентов самым опасным правонарушением назвали вождение в состоянии опьянения и 69% — проезд на красный сигнал светофора. Для 25% россиян грубым «проступком» является превышение скорости на 60 км/ч, для 20% — непредоставление преимущества пешеходам, для 16% — нарушение правил обгона, и еще для 12% — нарушение правил проезда перекрестков.
Индикатор тяжести последствий ДТП (определяется числом погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) наиболее высок при превышении скорости (15), вождении в состоянии опьянения (13,8) и нарушении правил обгона (12).
http://nnm.me/blogs/atck/rossiyane-schi ... i-i-obgon/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: 15 суток за превышение скорости
Наверно тупо откупитца не смогли. Хотя несуметь откупитца от нашых гайцев это нуваще незнаю кем быть надо.
Re: 15 суток за превышение скорости
За 9 мес 2016г погибло в ДТП 19 тыс чел.
15 суток за превышение скорости
Vlad55 писала:Увидел на сайте ГИБДД, что в марте 17-го, мне выписан штраф за превышение скорости. Письма с уведомлением о штрафе не видел, ....
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