Диагностика дизеля.
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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Диагностика дизеля.
Дизелисты! Где в Рязане можно форсунки проверить?
Re: Диагностика дизеля.
Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!
Re: Диагностика дизеля.
По крайней мере половина адресов вроде реальные:
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... lfi=hd:;si:
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... lfi=hd:;si:
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Диагностика дизеля.
Pensioner писал(а):Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!
Есть, но если это электронный впрыск, то в Рязани никто их не проверит, так же как и ТНВД. Только столица, на Кантемировской, рядом с Каширским ш.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Диагностика дизеля.
О, забыл, если это DENSO то в столице всего 2 точки.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Диагностика дизеля.
А где можно провести диагностику?
Re: Диагностика дизеля.
ДаВРУНГЕЛЬ писал(а):Pensioner писал(а):Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!
Есть, но если это электронный впрыск, то в Рязани никто их не проверит, так же как и ТНВД. Только столица, на Кантемировской, рядом с Каширским ш.
Система впрыска Common Rail .
Re: Диагностика дизеля.
Что, никто Сам форсы не разбирал? И распылители не менял? НЕВЕРЮ! Минимум инструмента, только гараж с тисками нужен и торкс 40 для моего движка, Д-4ЕА. К сожалению это 1700км от сюда!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
- Откуда: Slovenia
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9 сообщений • Страница 1 из 1
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