Диагностика дизеля.

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Pensioner
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 17:54

Диагностика дизеля.

Сообщение Pensioner » 09 дек 2015, 21:32

Дизелисты! Где в Рязане можно форсунки проверить?
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Pensioner
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 17:54

Re: Диагностика дизеля.

Сообщение Pensioner » 12 дек 2015, 19:18

Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Диагностика дизеля.

Сообщение Колхозник » 12 дек 2015, 23:53

По крайней мере половина адресов вроде реальные:
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... lfi=hd:;si:
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Диагностика дизеля.

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 13 дек 2015, 21:29

Pensioner писал(а):Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!


Есть, но если это электронный впрыск, то в Рязани никто их не проверит, так же как и ТНВД. Только столица, на Кантемировской, рядом с Каширским ш.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Диагностика дизеля.

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 13 дек 2015, 21:32

О, забыл, если это DENSO то в столице всего 2 точки.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Reed
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 20:02

Re: Диагностика дизеля.

Сообщение Reed » 25 дек 2015, 16:52

А где можно провести диагностику?
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Pensioner
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 17:54

Re: Диагностика дизеля.

Сообщение Pensioner » 07 янв 2016, 11:07

ВРУНГЕЛЬ писал(а):
Pensioner писал(а):Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!


Есть, но если это электронный впрыск, то в Рязани никто их не проверит, так же как и ТНВД. Только столица, на Кантемировской, рядом с Каширским ш.
Да
Система впрыска Common Rail .
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Pensioner
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 17:54

Re: Диагностика дизеля.

Сообщение Pensioner » 09 янв 2016, 21:32

Что, никто Сам форсы не разбирал? И распылители не менял? НЕВЕРЮ! Минимум инструмента, только гараж с тисками нужен и торкс 40 для моего движка, Д-4ЕА. К сожалению это 1700км от сюда!
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AllaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вчера, 19:43

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