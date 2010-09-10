Диагностика дизеля.
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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Диагностика дизеля.
Дизелисты! Где в Рязане можно форсунки проверить?
Re: Диагностика дизеля.
Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!
Re: Диагностика дизеля.
По крайней мере половина адресов вроде реальные:
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... lfi=hd:;si:
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... lfi=hd:;si:
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Диагностика дизеля.
Pensioner писал(а):Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!
Есть, но если это электронный впрыск, то в Рязани никто их не проверит, так же как и ТНВД. Только столица, на Кантемировской, рядом с Каширским ш.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Диагностика дизеля.
О, забыл, если это DENSO то в столице всего 2 точки.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Диагностика дизеля.
А где можно провести диагностику?
Re: Диагностика дизеля.
ДаВРУНГЕЛЬ писал(а):Pensioner писал(а):Ну так что? В Рязане нет дизелистов? Просто я не Рязанский, дизелек у меня приболел, хотелось бы форсунки проверить. Куда не обращусь, везде говорят не загимаемся!
Есть, но если это электронный впрыск, то в Рязани никто их не проверит, так же как и ТНВД. Только столица, на Кантемировской, рядом с Каширским ш.
Система впрыска Common Rail .
Re: Диагностика дизеля.
Что, никто Сам форсы не разбирал? И распылители не менял? НЕВЕРЮ! Минимум инструмента, только гараж с тисками нужен и торкс 40 для моего движка, Д-4ЕА. К сожалению это 1700км от сюда!
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Кредиты малому и среднему бизнесу
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
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Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
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Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
10 сообщений • Страница 1 из 1
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