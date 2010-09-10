Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 408
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение s47 » Вчера, 23:38

Такое ощущение, что оставшиеся этажи не спешат строить. Нет разрешения?
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Oksy 10
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 19:28

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Oksy 10 » Сегодня, 00:02

Так на сайте их всего 10
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 408
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение s47 » 36 минут назад

Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10


Посмотрите на картинку. Новостройка на ней на 4 этажа выше соседнего примыкающего дома.
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