Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Такое ощущение, что оставшиеся этажи не спешат строить. Нет разрешения?
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Так на сайте их всего 10
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10
Посмотрите на картинку. Новостройка на ней на 4 этажа выше соседнего примыкающего дома.
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