Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Такое ощущение, что оставшиеся этажи не спешат строить. Нет разрешения?
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Так на сайте их всего 10
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10
Посмотрите на картинку. Новостройка на ней на 4 этажа выше соседнего примыкающего дома.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10
На сайте их стало 10 только пару месяцев назад. До этого в 1-м и 2-м подъездах было 14, в 3-м - 13, 4-м - 12. Разрешение на строительство год назад было только на 10 этажей. Сейчас, по ходу, тоже. Кроме того, некие ушлые журналисты из интернет-газеты "Своя колокольня" подали заявление в прокуратуру о проверке по поводу законности возведения 15 этажей. Возможно, лишние этажи с сайта СК исчезли, чтобы не было проблем с прокуратурой. Будут ли вообще строиться этажи выше 10 - непонятно. Пока возвели 10 этажей, но ни крышу, ни 11-й этаж делать не спешат. Видимо, еще надеются получить разрешение.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
По поводу дымоходов. На сайте СК выложили результаты экспертизы проектной документации. Из них:
"Согласно пункту 6.2.7. СП 60.13330.2012 дымоходы выполнены гладкими и газоплотными класса П из стали холоднокатаной толщиной 1 мм, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловая изоляция дымоходов принята из негорючих материалов, толщиной 50мм «Wiered Mat 80». В кирпичной шахте располагается по 2 изолированных дымохода условным диаметром 250 мм."
По факту же устанавливают дешевейшие асбестоцементные дымоходы без тепловой изоляции, которые как раз не могут противостоять коррозионному действию продуктов сгорания и конденсата и выйдут из строя через несколько лет эксплуатации с учетом современных котлов.
То есть такую вопиющую экономию и нарушение пожарной безопасности никто не согласовывал, т.к. по документам дымоходы совершенно нормальные. А по факту этот "элитный" дом через несколько лет может прославиться на всю страну не хуже, чем дом на Осеннем переулке. Сейчас эти дымоходы уже начали прятать под кирпичной кладкой, за которой их никто и не увидит.
"Согласно пункту 6.2.7. СП 60.13330.2012 дымоходы выполнены гладкими и газоплотными класса П из стали холоднокатаной толщиной 1 мм, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловая изоляция дымоходов принята из негорючих материалов, толщиной 50мм «Wiered Mat 80». В кирпичной шахте располагается по 2 изолированных дымохода условным диаметром 250 мм."
По факту же устанавливают дешевейшие асбестоцементные дымоходы без тепловой изоляции, которые как раз не могут противостоять коррозионному действию продуктов сгорания и конденсата и выйдут из строя через несколько лет эксплуатации с учетом современных котлов.
То есть такую вопиющую экономию и нарушение пожарной безопасности никто не согласовывал, т.к. по документам дымоходы совершенно нормальные. А по факту этот "элитный" дом через несколько лет может прославиться на всю страну не хуже, чем дом на Осеннем переулке. Сейчас эти дымоходы уже начали прятать под кирпичной кладкой, за которой их никто и не увидит.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Может представитель Северной Компании 62 прокомментирует почему произошло отклонение в вопросе с дымоходами? Или он здесь только фотографии выкладывает?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
ЖК "Дом на Горького". Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
AnonymousNoname писал(а):По поводу дымоходов. На сайте СК выложили результаты экспертизы проектной документации. Из них:
"Согласно пункту 6.2.7. СП 60.13330.2012 дымоходы выполнены гладкими и газоплотными класса П из стали холоднокатаной толщиной 1 мм, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловая изоляция дымоходов принята из негорючих материалов, толщиной 50мм «Wiered Mat 80». В кирпичной шахте располагается по 2 изолированных дымохода условным диаметром 250 мм."
По факту же устанавливают дешевейшие асбестоцементные дымоходы без тепловой изоляции, которые как раз не могут противостоять коррозионному действию продуктов сгорания и конденсата и выйдут из строя через несколько лет эксплуатации с учетом современных котлов.
То есть такую вопиющую экономию и нарушение пожарной безопасности никто не согласовывал, т.к. по документам дымоходы совершенно нормальные. А по факту этот "элитный" дом через несколько лет может прославиться на всю страну не хуже, чем дом на Осеннем переулке. Сейчас эти дымоходы уже начали прятать под кирпичной кладкой, за которой их никто и не увидит.
Возможно они и есть стальные? А такой вид, из-за изоляции. Или у Вас достоверная информация со стройплощадки?
P.S. Что то пункт 6.2.7. СП 60.13330.2012 не увидел в экспертизе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Циолковский писал(а):Что то пункт 6.2.7. СП 60.13330.2012 не увидел в экспертизе.
Пункт 6.2.7 это не в экспертизе, а в СП, на которые экспертиза ссылается.
Циолковский писал(а):Возможно они и есть стальные? А такой вид, из-за изоляции. Или у Вас достоверная информация со стройплощадки?
Тепловая изоляция должна была быть из мин. ваты, которая выглядит вот так:
http://idalgo.su/upload/iblock/a2a/Isot ... M%20AL.jpg
А трубы, которые там установили, выглядят примерно так:
http://images.kz.prom.st/9927068_w640_h ... 110458.jpg
Лично их видел и щупал. Не сталь и не мин. вата однозначно. Как раз очень похоже на асбестоцемент.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
AnonymousNoname писал(а):Циолковский писал(а):Что то пункт 6.2.7. СП 60.13330.2012 не увидел в экспертизе.
Пункт 6.2.7 это не в экспертизе, а в СП, на которые экспертиза ссылается.Циолковский писал(а):Возможно они и есть стальные? А такой вид, из-за изоляции. Или у Вас достоверная информация со стройплощадки?
Тепловая изоляция должна была быть из мин. ваты, которая выглядит вот так:
http://idalgo.su/upload/iblock/a2a/Isot ... M%20AL.jpg
А трубы, которые там установили, выглядят примерно так:
http://images.kz.prom.st/9927068_w640_h ... 110458.jpg
Лично их видел и щупал. Не сталь и не мин. вата однозначно. Как раз очень похоже на асбестоцемент.
В пункте 6.2.7. СП 60.13330.2012 вообще речь идёт о потере давления в системе отопления. Не пойму, почему именно на него идёт ссылка в заключении.
А вот пункт:
6.5.6. Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности B согласно 7.11.8, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к коллективному дымовому каналу.
как раз говорит о дымоотводных трубах. В дополнении к этому пункту от 2013 года, сказано, что можно использовать асбесто-цементные трубы, при наличии соответствующего разрешения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
А вот то, что этот "элитный" дом, останется обычной десятиэтажкой, уже как то сомнений не вызывает. Десятый этаж накрыт монолитной плитой, без возможности установки лестничных маршей и продления лифтовых шахт.
А в буклетах то какая красота была нарисована.
А в буклетах то какая красота была нарисована.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Циолковский писал(а):В дополнении к этому пункту от 2013 года, сказано, что можно использовать асбесто-цементные трубы, при наличии соответствующего разрешения.
Это из СП 7.13130.2013. Но там про дымовые трубы в общем говорится. Про дымоходы для газового оборудования подробно написано в Приложении Г к СП 42-101-2003. Но это приложение лишь рекомендуемое, а не обязательное к исполнению.
По факту асбестоцемент - это не смертельно, но обернется со временем кучей неприятностей. Из-за копоти, которая на нем будет скапливаться и которую невозможно качественно вычистить. И из-за конденсата, который будет появляться, если не будет хорошей теплоизоляции, и начнет эти трубы разъедать. По факту, на срок гарантии от застройщика этих труб хватит, а дальше придется скидываться и менять их на нормальные. Главное, чтобы в период замены никто ничего не наколхозил, как в доме на Осеннем переулке.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Циолковский писал(а):Десятый этаж накрыт монолитной плитой, без возможности установки лестничных маршей и продления лифтовых шахт.
А это откуда известно? Вы на 10 этаж лазили? Из фотографий "дыры" в плите может быть не видно за счет того, что эту плиту всю закрыли сверху на зиму. Может, досками заложили верха всех шахт, а теперь всё снегом засыпало и не видно. И наверно, так оно и есть. Вот ноябрьская фотография с сайта:
Прям видно, что плита не сплошная, просто отверстия в ней сверху завалены чем-то.
Но даже если и будет 10 этажей вместо 15, то это основная проблема именно застройщика, потерявшего лишнюю прибыль. И для жильцов, купивших 10 этаж и думавших, что сверху еще куча этажей будет. А для остальных это обернется только более свободным двором и меньшей дракой за место для парковки во дворе (среди тех, кто не готов платить 1,5 млн за кусок бетонного пола в подвале). Еще конечно, СК от потери прибыли экономить начать может. Но, судя по межквартирным стенам и дымоходам, куда уж еще экономить-то? И так полуэконом-полубизнес по цене почти премьер-класса.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
AnonymousNoname писал(а):Циолковский писал(а):Десятый этаж накрыт монолитной плитой, без возможности установки лестничных маршей и продления лифтовых шахт.
А это откуда известно? Вы на 10 этаж лазили?
Нет, не лазил, ощущение по фото сна сайте застройщика.
P.S. Я как раз из купивших на 10 этаже, в надежде на то, что будет не последний этаж, либо, хотя бы будет технический этаж. Как то совсем не хочется обмануться.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Циолковский писал(а):AnonymousNoname писал(а):Циолковский писал(а):Десятый этаж накрыт монолитной плитой, без возможности установки лестничных маршей и продления лифтовых шахт.
А это откуда известно? Вы на 10 этаж лазили?
Нет, не лазил, ощущение по фото на сайте застройщика.
P.S. Я как раз из купивших на 10 этаже, в надежде на то, что будет не последний этаж, либо, хотя бы будет технический этаж. Как то совсем не хочется обмануться.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
ЖК "Дом на Горького". Фотоотчет со строительной площадки. Конец января 2017 г.
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