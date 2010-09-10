Сообщение AnonymousNoname » 20 янв 2017, 19:31

Циолковский писал(а): Десятый этаж накрыт монолитной плитой, без возможности установки лестничных маршей и продления лифтовых шахт.

А это откуда известно? Вы на 10 этаж лазили? Из фотографий "дыры" в плите может быть не видно за счет того, что эту плиту всю закрыли сверху на зиму. Может, досками заложили верха всех шахт, а теперь всё снегом засыпало и не видно. И наверно, так оно и есть. Вот ноябрьская фотография с сайта:Прям видно, что плита не сплошная, просто отверстия в ней сверху завалены чем-то.Но даже если и будет 10 этажей вместо 15, то это основная проблема именно застройщика, потерявшего лишнюю прибыль. И для жильцов, купивших 10 этаж и думавших, что сверху еще куча этажей будет. А для остальных это обернется только более свободным двором и меньшей дракой за место для парковки во дворе (среди тех, кто не готов платить 1,5 млн за кусок бетонного пола в подвале). Еще конечно, СК от потери прибыли экономить начать может. Но, судя по межквартирным стенам и дымоходам, куда уж еще экономить-то? И так полуэконом-полубизнес по цене почти премьер-класса.