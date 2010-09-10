Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Такое ощущение, что оставшиеся этажи не спешат строить. Нет разрешения?
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Так на сайте их всего 10
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10
Посмотрите на картинку. Новостройка на ней на 4 этажа выше соседнего примыкающего дома.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10
На сайте их стало 10 только пару месяцев назад. До этого в 1-м и 2-м подъездах было 14, в 3-м - 13, 4-м - 12. Разрешение на строительство год назад было только на 10 этажей. Сейчас, по ходу, тоже. Кроме того, некие ушлые журналисты из интернет-газеты "Своя колокольня" подали заявление в прокуратуру о проверке по поводу законности возведения 15 этажей. Возможно, лишние этажи с сайта СК исчезли, чтобы не было проблем с прокуратурой. Будут ли вообще строиться этажи выше 10 - непонятно. Пока возвели 10 этажей, но ни крышу, ни 11-й этаж делать не спешат. Видимо, еще надеются получить разрешение.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Конечно тот ещё дом получается. Позиционировался как элитка, а на самом деле, обычная 10-ти этажка, выше этажи строить не разрешили, даже технического этажа не будет, экономия средств. А жильцам 10-ых этажей, зимой промерзайте, летом плавиться от жары, а весной и осенью, подставляйте тазы.
P.S. интересно и этот пост потрут?
P.S. интересно и этот пост потрут?
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
А что десятиэтажный дом не может быть элитным? Или высотность это признак элитного дома? Не говорите чушь если не понимаете. Техэтаж проектируют не для того что бы верхние этажи не промерзали, а для разводки инженерных систем. При отсутствии техэтажа на кровле закладывают дополнительный слой утеплителя и ничего промерзать не будет. Толщина крыши со всеми слоями при этом достигает 0.7м., по теплоизоляции это надёжнее чем любые стены!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Что, уже есть официальная информация, что верхние этажи строить не разрешили? Если выше 10-го этажа строить не будут, то срок сдачи дома должен быть раньше запланированного 31 декабря 2018 года. Как вы думаете ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Официальная информация и в декларации и в экспертизе, сказано что дом 10-ти этажей, но СК надеялись надеялись на разрешение строить выше, но этого не произошло. Если ещё месяц назад, СК не могли ответить однозначно, то сейчас, прямо говорят, дом будет 10-ти этажный, утеплённый снаружи и оштукатурен декоративной штукатуркой.
Для поста выше: никаких 0,7 м пирога не будет. Гидроизоляция, утеплитель 120мм и финишный слой кровли. Изучайте мат. часть. Что касается высказывания, "обычная 10-ти этажа", так это как следствие вынужденной экономии, так как упущена выгода в связи с невозможностью построить и продать ещё пару тысяч кв.м. площади. Придётся укладываться в другую смету.
Для поста выше: никаких 0,7 м пирога не будет. Гидроизоляция, утеплитель 120мм и финишный слой кровли. Изучайте мат. часть. Что касается высказывания, "обычная 10-ти этажа", так это как следствие вынужденной экономии, так как упущена выгода в связи с невозможностью построить и продать ещё пару тысяч кв.м. площади. Придётся укладываться в другую смету.
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