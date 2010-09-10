Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение s47 » 24 дек 2016, 23:38

Такое ощущение, что оставшиеся этажи не спешат строить. Нет разрешения?
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Oksy 10
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 19:28

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Oksy 10 » 25 дек 2016, 00:02

Так на сайте их всего 10
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение s47 » 25 дек 2016, 11:10

Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10


Посмотрите на картинку. Новостройка на ней на 4 этажа выше соседнего примыкающего дома.
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 25 дек 2016, 17:06

Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10

На сайте их стало 10 только пару месяцев назад. До этого в 1-м и 2-м подъездах было 14, в 3-м - 13, 4-м - 12. Разрешение на строительство год назад было только на 10 этажей. Сейчас, по ходу, тоже. Кроме того, некие ушлые журналисты из интернет-газеты "Своя колокольня" подали заявление в прокуратуру о проверке по поводу законности возведения 15 этажей. Возможно, лишние этажи с сайта СК исчезли, чтобы не было проблем с прокуратурой. Будут ли вообще строиться этажи выше 10 - непонятно. Пока возвели 10 этажей, но ни крышу, ни 11-й этаж делать не спешат. Видимо, еще надеются получить разрешение.
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Циолковский
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Циолковский » 03 апр 2017, 17:31

Конечно тот ещё дом получается. Позиционировался как элитка, а на самом деле, обычная 10-ти этажка, выше этажи строить не разрешили, даже технического этажа не будет, экономия средств. А жильцам 10-ых этажей, зимой промерзайте, летом плавиться от жары, а весной и осенью, подставляйте тазы.
P.S. интересно и этот пост потрут?
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ING
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 11:49

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение ING » 04 апр 2017, 09:19

А что десятиэтажный дом не может быть элитным? Или высотность это признак элитного дома? Не говорите чушь если не понимаете. Техэтаж проектируют не для того что бы верхние этажи не промерзали, а для разводки инженерных систем. При отсутствии техэтажа на кровле закладывают дополнительный слой утеплителя и ничего промерзать не будет. Толщина крыши со всеми слоями при этом достигает 0.7м., по теплоизоляции это надёжнее чем любые стены!
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 04 апр 2017, 11:49

Что, уже есть официальная информация, что верхние этажи строить не разрешили? Если выше 10-го этажа строить не будут, то срок сдачи дома должен быть раньше запланированного 31 декабря 2018 года. Как вы думаете ?
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Циолковский
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Циолковский » 18 минут назад

Официальная информация и в декларации и в экспертизе, сказано что дом 10-ти этажей, но СК надеялись надеялись на разрешение строить выше, но этого не произошло. Если ещё месяц назад, СК не могли ответить однозначно, то сейчас, прямо говорят, дом будет 10-ти этажный, утеплённый снаружи и оштукатурен декоративной штукатуркой.
Для поста выше: никаких 0,7 м пирога не будет. Гидроизоляция, утеплитель 120мм и финишный слой кровли. Изучайте мат. часть. Что касается высказывания, "обычная 10-ти этажа", так это как следствие вынужденной экономии, так как упущена выгода в связи с невозможностью построить и продать ещё пару тысяч кв.м. площади. Придётся укладываться в другую смету.
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