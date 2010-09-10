Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Такое ощущение, что оставшиеся этажи не спешат строить. Нет разрешения?
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Так на сайте их всего 10
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10
Посмотрите на картинку. Новостройка на ней на 4 этажа выше соседнего примыкающего дома.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Oksy 10 писал(а):Так на сайте их всего 10
На сайте их стало 10 только пару месяцев назад. До этого в 1-м и 2-м подъездах было 14, в 3-м - 13, 4-м - 12. Разрешение на строительство год назад было только на 10 этажей. Сейчас, по ходу, тоже. Кроме того, некие ушлые журналисты из интернет-газеты "Своя колокольня" подали заявление в прокуратуру о проверке по поводу законности возведения 15 этажей. Возможно, лишние этажи с сайта СК исчезли, чтобы не было проблем с прокуратурой. Будут ли вообще строиться этажи выше 10 - непонятно. Пока возвели 10 этажей, но ни крышу, ни 11-й этаж делать не спешат. Видимо, еще надеются получить разрешение.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Конечно тот ещё дом получается. Позиционировался как элитка, а на самом деле, обычная 10-ти этажка, выше этажи строить не разрешили, даже технического этажа не будет, экономия средств. А жильцам 10-ых этажей, зимой промерзайте, летом плавиться от жары, а весной и осенью, подставляйте тазы.
P.S. интересно и этот пост потрут?
P.S. интересно и этот пост потрут?
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
А что десятиэтажный дом не может быть элитным? Или высотность это признак элитного дома? Не говорите чушь если не понимаете. Техэтаж проектируют не для того что бы верхние этажи не промерзали, а для разводки инженерных систем. При отсутствии техэтажа на кровле закладывают дополнительный слой утеплителя и ничего промерзать не будет. Толщина крыши со всеми слоями при этом достигает 0.7м., по теплоизоляции это надёжнее чем любые стены!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Что, уже есть официальная информация, что верхние этажи строить не разрешили? Если выше 10-го этажа строить не будут, то срок сдачи дома должен быть раньше запланированного 31 декабря 2018 года. Как вы думаете ?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Официальная информация и в декларации и в экспертизе, сказано что дом 10-ти этажей, но СК надеялись надеялись на разрешение строить выше, но этого не произошло. Если ещё месяц назад, СК не могли ответить однозначно, то сейчас, прямо говорят, дом будет 10-ти этажный, утеплённый снаружи и оштукатурен декоративной штукатуркой.
Для поста выше: никаких 0,7 м пирога не будет. Гидроизоляция, утеплитель 120мм и финишный слой кровли. Изучайте мат. часть. Что касается высказывания, "обычная 10-ти этажа", так это как следствие вынужденной экономии, так как упущена выгода в связи с невозможностью построить и продать ещё пару тысяч кв.м. площади. Придётся укладываться в другую смету.
Для поста выше: никаких 0,7 м пирога не будет. Гидроизоляция, утеплитель 120мм и финишный слой кровли. Изучайте мат. часть. Что касается высказывания, "обычная 10-ти этажа", так это как следствие вынужденной экономии, так как упущена выгода в связи с невозможностью построить и продать ещё пару тысяч кв.м. площади. Придётся укладываться в другую смету.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
А про сокращение сроков строительства в связи с сокращением кол-ва этажей они ничего не говорят? По сути ведь дом реально к концу этого года сдать, а не к середине 2019-го.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Циолковский писал(а):Для поста выше: никаких 0,7 м пирога не будет. Гидроизоляция, утеплитель 120мм и финишный слой кровли. Изучайте мат. часть.
Монолитное перекрытие - 180мм, утеплитель 120мм, разуклонка керамзитом от 100 до 300мм, цементная стяжка 40мм, гидроизоляция в 2-3 слоя -10мм. Такая обычно бывает на всех домах крыша. Изучайте мат. часть! Через кровлю ещё никто не промерзал.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Сжечь все ранее построенные дома и застроить новыми.Не мелочитесь.
Москва отказалась от плоских крыш и мягкой кровли.Скатные и металлочерепица H= 24 этажа.
Москва отказалась от плоских крыш и мягкой кровли.Скатные и металлочерепица H= 24 этажа.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
ING писал(а):Через кровлю ещё никто не промерзал.
Промерзать в буквальном смысле не промерзали, но зимой на последнем этаже реально на пару градусов холоднее, чем на средних этажах, а летом жарче. А это доп. расходы на отопление и кондиционирование. Плюс крыша очень любит протекать. Даже в новых домах. Даже если гидроизоляция хорошая, вода при косом дожде может залиться под козырьки в выходы вентиляционных шахт.
Я сейчас живу на последнем этаже кирпичной пятиэтажки. Между мной и крышей еще чердак высотой полметра. И если зимой еще особо не выхолаживает, то летом от жары сдохнуть можно. Поэтому возмущения будущих жильцов 10-го этажа вполне понятны. У них действительно большой облом.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
ING писал(а):Циолковский писал(а):Для поста выше: никаких 0,7 м пирога не будет. Гидроизоляция, утеплитель 120мм и финишный слой кровли. Изучайте мат. часть.
Монолитное перекрытие - 180мм, утеплитель 120мм, разуклонка керамзитом от 100 до 300мм, цементная стяжка 40мм, гидроизоляция в 2-3 слоя -10мм. Такая обычно бывает на всех домах крыша. Изучайте мат. часть! Через кровлю ещё никто не промерзал.
Не стоит включать фантазию. В экспертизе, чёрным по белому написано, 100мм, не меньше, не больше.
Последний раз редактировалось Циолковский 07 апр 2017, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
AnonymousNoname писал(а):ING писал(а):Через кровлю ещё никто не промерзал.
Промерзать в буквальном смысле не промерзали, но зимой на последнем этаже реально на пару градусов холоднее, чем на средних этажах, а летом жарче. А это доп. расходы на отопление и кондиционирование. Плюс крыша очень любит протекать. Даже в новых домах. Даже если гидроизоляция хорошая, вода при косом дожде может залиться под козырьки в выходы вентиляционных шахт.
Я сейчас живу на последнем этаже кирпичной пятиэтажки. Между мной и крышей еще чердак высотой полметра. И если зимой еще особо не выхолаживает, то летом от жары сдохнуть можно. Поэтому возмущения будущих жильцов 10-го этажа вполне понятны. У них действительно большой облом.
Будем надеяться, что на кровле экономить не станут. Конечно, нам, купившим квартиры на 10-ом и не рассчитывающим оказаться на последнем этаже, не очень этот момент приятен. Но плюсы однозначны: никаких топающих соседей сверху, существенное уменьшение количества жителей, так как три-четыре этажа так и не будут построены. А значит меньше народу у лифтов в час пик, как минимум 40-50 автомобилей так и не появятся во дворе.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Если судить по онлайн-трансляции, то на объекте работает мало строителей, видимо экономят на раб. силе, поэтому строят очень медленно. Такими темпами 10-этажный дом не сдадут ранее декабря 2018 г.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Иван Ветров писал(а):Если судить по онлайн-трансляции, то на объекте работает мало строителей, видимо экономят на раб. силе, поэтому строят очень медленно. Такими темпами 10-этажный дом не сдадут ранее декабря 2018 г.
Видимо все работы внутри дома проводятся, штукатурка, электрика, сантехника и ещё что то, отделку рано начинать т.к. ещё холодно. На количестве строителей не сэкономишь, работы всё равно проводить будут рано или поздно.
Кредиты малому и среднему бизнесу
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя