Сообщение AnonymousNoname » 25 дек 2016, 17:06

Oksy 10 писал(а): Так на сайте их всего 10

На сайте их стало 10 только пару месяцев назад. До этого в 1-м и 2-м подъездах было 14, в 3-м - 13, 4-м - 12. Разрешение на строительство год назад было только на 10 этажей. Сейчас, по ходу, тоже. Кроме того, некие ушлые журналисты из интернет-газеты "Своя колокольня" подали заявление в прокуратуру о проверке по поводу законности возведения 15 этажей. Возможно, лишние этажи с сайта СК исчезли, чтобы не было проблем с прокуратурой. Будут ли вообще строиться этажи выше 10 - непонятно. Пока возвели 10 этажей, но ни крышу, ни 11-й этаж делать не спешат. Видимо, еще надеются получить разрешение.