Сообщение Иван Ветров » Сегодня, 15:23

Наблюдая за ходом строительства, складывается впечатление, что у СК пропал интерес к данному объекту, наверное из-за запрета возведения верхних этажей, строительство дома стало совсем не рентабельным. Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...