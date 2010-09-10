Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Наблюдая за ходом строительства, складывается впечатление, что у СК пропал интерес к данному объекту, наверное из-за запрета возведения верхних этажей, строительство дома стало совсем не рентабельным. Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Иван Ветров писал(а):Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...
Сейчас у СК очень много объектов, видимо застройщик не рассчитал свои силы. Активно и с опережением у них идёт строительство детского сада в Семчино и Дворца единоборств в Мервино, также работа идет в Северном и Парусах, остальные объекты почти стоят.
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