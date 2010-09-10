Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 18 сен 2017, 15:23

Наблюдая за ходом строительства, складывается впечатление, что у СК пропал интерес к данному объекту, наверное из-за запрета возведения верхних этажей, строительство дома стало совсем не рентабельным. Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Ernest
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 22:59
Откуда: Рязань

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Ernest » 19 сен 2017, 10:41

Иван Ветров писал(а):Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...

Сейчас у СК очень много объектов, видимо застройщик не рассчитал свои силы. Активно и с опережением у них идёт строительство детского сада в Семчино и Дворца единоборств в Мервино, также работа идет в Северном и Парусах, остальные объекты почти стоят.
Вернуться к началу
Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Larech » 8 минут назад

И Центр единоборств, и детский сад в Семчино строит не Северная компания. У них в основном сейчас строятся два дома в Песочне ("Северный"), дом на Солотчинском шоссе, дом в Мервино рядом с Центром единоборств и последний дом в Семчино отделывается
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя