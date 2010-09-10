Сообщение Ernest » 19 сен 2017, 10:41

Иван Ветров писал(а): Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...

Сейчас у СК очень много объектов, видимо застройщик не рассчитал свои силы. Активно и с опережением у них идёт строительство детского сада в Семчино и Дворца единоборств в Мервино, также работа идет в Северном и Парусах, остальные объекты почти стоят.