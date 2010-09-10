Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 18 сен 2017, 15:23

Наблюдая за ходом строительства, складывается впечатление, что у СК пропал интерес к данному объекту, наверное из-за запрета возведения верхних этажей, строительство дома стало совсем не рентабельным. Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...
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Ernest
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 22:59
Откуда: Рязань

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Ernest » 19 сен 2017, 10:41

Иван Ветров писал(а):Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...

Сейчас у СК очень много объектов, видимо застройщик не рассчитал свои силы. Активно и с опережением у них идёт строительство детского сада в Семчино и Дворца единоборств в Мервино, также работа идет в Северном и Парусах, остальные объекты почти стоят.
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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Larech » 13 окт 2017, 15:38

И Центр единоборств, и детский сад в Семчино строит не Северная компания. У них в основном сейчас строятся два дома в Песочне ("Северный"), дом на Солотчинском шоссе, дом в Мервино рядом с Центром единоборств и последний дом в Семчино отделывается
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 05 ноя 2017, 10:38

Вконтакте появились новые фотки за ноябрь месяц. Фактически это старые фотки, такие же как и за прошлые месяца. Потому что нового ничего нет. СК не хочет строить этот дом.
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 05 ноя 2017, 13:45

Ну на самом деле они за октябрь утеплили и оштукатурили фасад 1-й секции, выходящий во двор. Так что какие-то работы велись. Неделю назад они начали разбирать леса. Возможно, фасадные работы теперь прекратят до весны.

У меня больше вопросов к разводке труб отопления там, где есть балконы. В этом случае трубы отопления выходят на балкон, и точки подключения радиаторов находятся на балконе. А в примыкающей к балкону жилой комнате точек подключения радиатора отопления НЕТ! Т.е. СК предлагает отапливать балкон и мерзнуть в жилой комнате? Или открывать окно/дверь на балкон, чтобы согреться? Ничего не имею против теплого балкона, но ведь в первую очередь надо отапливать не его, а жилые помещения.

Вот фото такой разводки труб отопления: https://pp.userapi.com/c834304/v8343048 ... UmCGo8.jpg
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 05 ноя 2017, 22:58

Вообще СК ведет себя странно, не представляет никакой новой информации, какой будет внешний вид дома, окна, крыша, отопление, почему строительство практически не движется, график проведения строительных работ и когда ввод его в эксплуатацию? У дольщиков накопилось много вопросов.
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Ernest
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 22:59
Откуда: Рязань

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Ernest » 08 ноя 2017, 20:44

А меж тем автомобили с символикой СК работают на стройках других застройщиков:
На скрине из видео автомобиль СК привез раствор на стройку Единства. Может они объединились?
http://image.prntscr.com/image/n8S84EB5 ... 53dY9A.png
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Antipov » 14 ноя 2017, 11:19

Ernest писал(а):На скрине из видео автомобиль СК привез раствор на стройку Единства. Может они объединились?

А вариант "сдают в аренду", "подрабатывают на доставке бетона" вы почему не рассматриваете?
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Владислав Николаевич
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 окт 2017, 11:50

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Владислав Николаевич » 24 ноя 2017, 21:39

Да уж...
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 14 дек 2017, 22:58

А интересно, почему СК Мармакс строит ЖК Наследие в центре города высотностью 17 этажей. Также на пл. Победы строится ЖК Ника Парк высотностью 18 этажей, а Дом на Горького ограничили высотность в 10 этажей ?
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение ridg62 » Вчера, 08:54

Это наверное все упирается в финансовый вопрос, и сомневаюсь, что кто то здесь это будет расписывать. Но тоже очень интересно понимать, где же исторический центр и лици города?
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » Вчера, 23:29

Иван Ветров писал(а):А интересно, почему СК Мармакс строит ЖК Наследие в центре города высотностью 17 этажей. Также на пл. Победы строится ЖК Ника Парк высотностью 18 этажей, а Дом на Горького ограничили высотность в 10 этажей ?

Там всё очень сложно. Охраняемой зоной считается не весь центр города, а отдельные кварталы. К примеру ул. Щедрина. С одной стороны улицы СК разрешили построить 5-этажный дворец, а через дорогу - охраняемая зона и максимум 2 этажа. Обычно год от года наша местная власть выводила квартал за кварталом из охраняемой зоны. СК на это и рассчитывали в случае с ул. Горького и ул. Щедрина. Но после коррупционных скандалов и смены губернатора ничего не вышло.
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