Сообщение AnonymousNoname » 15 дек 2017, 23:29

Иван Ветров писал(а): А интересно, почему СК Мармакс строит ЖК Наследие в центре города высотностью 17 этажей. Также на пл. Победы строится ЖК Ника Парк высотностью 18 этажей, а Дом на Горького ограничили высотность в 10 этажей ?

Там всё очень сложно. Охраняемой зоной считается не весь центр города, а отдельные кварталы. К примеру ул. Щедрина. С одной стороны улицы СК разрешили построить 5-этажный дворец, а через дорогу - охраняемая зона и максимум 2 этажа. Обычно год от года наша местная власть выводила квартал за кварталом из охраняемой зоны. СК на это и рассчитывали в случае с ул. Горького и ул. Щедрина. Но после коррупционных скандалов и смены губернатора ничего не вышло.