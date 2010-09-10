Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Наблюдая за ходом строительства, складывается впечатление, что у СК пропал интерес к данному объекту, наверное из-за запрета возведения верхних этажей, строительство дома стало совсем не рентабельным. Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Иван Ветров писал(а):Наверное все силы брошены на более выгодные объекты - Северный и Метропарк. Никакого продвижения строительных работ не заметно. Каждую пристройку к подъездам делают минимум месяц. Нет ни окон ни дверей, с отделкой фасадов тоже никакого продвижения, а впереди зима...
Сейчас у СК очень много объектов, видимо застройщик не рассчитал свои силы. Активно и с опережением у них идёт строительство детского сада в Семчино и Дворца единоборств в Мервино, также работа идет в Северном и Парусах, остальные объекты почти стоят.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
И Центр единоборств, и детский сад в Семчино строит не Северная компания. У них в основном сейчас строятся два дома в Песочне ("Северный"), дом на Солотчинском шоссе, дом в Мервино рядом с Центром единоборств и последний дом в Семчино отделывается
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Вконтакте появились новые фотки за ноябрь месяц. Фактически это старые фотки, такие же как и за прошлые месяца. Потому что нового ничего нет. СК не хочет строить этот дом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Ну на самом деле они за октябрь утеплили и оштукатурили фасад 1-й секции, выходящий во двор. Так что какие-то работы велись. Неделю назад они начали разбирать леса. Возможно, фасадные работы теперь прекратят до весны.
У меня больше вопросов к разводке труб отопления там, где есть балконы. В этом случае трубы отопления выходят на балкон, и точки подключения радиаторов находятся на балконе. А в примыкающей к балкону жилой комнате точек подключения радиатора отопления НЕТ! Т.е. СК предлагает отапливать балкон и мерзнуть в жилой комнате? Или открывать окно/дверь на балкон, чтобы согреться? Ничего не имею против теплого балкона, но ведь в первую очередь надо отапливать не его, а жилые помещения.
Вот фото такой разводки труб отопления: https://pp.userapi.com/c834304/v8343048 ... UmCGo8.jpg
У меня больше вопросов к разводке труб отопления там, где есть балконы. В этом случае трубы отопления выходят на балкон, и точки подключения радиаторов находятся на балконе. А в примыкающей к балкону жилой комнате точек подключения радиатора отопления НЕТ! Т.е. СК предлагает отапливать балкон и мерзнуть в жилой комнате? Или открывать окно/дверь на балкон, чтобы согреться? Ничего не имею против теплого балкона, но ведь в первую очередь надо отапливать не его, а жилые помещения.
Вот фото такой разводки труб отопления: https://pp.userapi.com/c834304/v8343048 ... UmCGo8.jpg
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Вообще СК ведет себя странно, не представляет никакой новой информации, какой будет внешний вид дома, окна, крыша, отопление, почему строительство практически не движется, график проведения строительных работ и когда ввод его в эксплуатацию? У дольщиков накопилось много вопросов.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
А меж тем автомобили с символикой СК работают на стройках других застройщиков:
На скрине из видео автомобиль СК привез раствор на стройку Единства. Может они объединились?
http://image.prntscr.com/image/n8S84EB5 ... 53dY9A.png
На скрине из видео автомобиль СК привез раствор на стройку Единства. Может они объединились?
http://image.prntscr.com/image/n8S84EB5 ... 53dY9A.png
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Ernest писал(а):На скрине из видео автомобиль СК привез раствор на стройку Единства. Может они объединились?
А вариант "сдают в аренду", "подрабатывают на доставке бетона" вы почему не рассматриваете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 окт 2017, 11:50
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
А интересно, почему СК Мармакс строит ЖК Наследие в центре города высотностью 17 этажей. Также на пл. Победы строится ЖК Ника Парк высотностью 18 этажей, а Дом на Горького ограничили высотность в 10 этажей ?
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Это наверное все упирается в финансовый вопрос, и сомневаюсь, что кто то здесь это будет расписывать. Но тоже очень интересно понимать, где же исторический центр и лици города?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Иван Ветров писал(а):А интересно, почему СК Мармакс строит ЖК Наследие в центре города высотностью 17 этажей. Также на пл. Победы строится ЖК Ника Парк высотностью 18 этажей, а Дом на Горького ограничили высотность в 10 этажей ?
Там всё очень сложно. Охраняемой зоной считается не весь центр города, а отдельные кварталы. К примеру ул. Щедрина. С одной стороны улицы СК разрешили построить 5-этажный дворец, а через дорогу - охраняемая зона и максимум 2 этажа. Обычно год от года наша местная власть выводила квартал за кварталом из охраняемой зоны. СК на это и рассчитывали в случае с ул. Горького и ул. Щедрина. Но после коррупционных скандалов и смены губернатора ничего не вышло.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Едва ли дом успеют доделать и сдать в срок.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Иван Ветров писал(а):Едва ли дом успеют доделать и сдать в срок.
У них еще ровно год. Успеть реально.
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