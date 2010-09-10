Сообщение AnonymousNoname » 02 июл 2018, 20:42

Иван Ветров писал(а): Какой год ? Срок сдачи по договору 4 квартал этого года !

Из договора: "Срок завершения дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 31 декабря 2018 года."4 квартал этого года - "срок окончания строительства". Это формальная дата. Реально к ней никогда не бывает ничего готово. Затем начинаются полгода, в течение которых дом должен быть окончательно введен в эксплуатацию. Вот как раз по окончании этого полугодия всё окончательно достроят и передадут дольщикам. Об этом написано и в договоре:"передать Участнику указанную квартиру по акту приема-передачи до 30 июня 2019 года при условииполной оплаты Участником цены договора до указанного срока."Так что еще ровно год. И при этом СК ничего не нарушит и не просрочит. Внимательно читайте документы.