Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Судя по фотографиям, отопление от обычных радиаторов. Причем, если есть балкон, радиатор стоит на нем, а не в прилегающем жилом помещении. После получения ключей квартиры демонтируете радиаторы и поставите какие вам надо. Вопрос, скорее, в том, когда дадут эти самые ключи. Разрешение на строительство продлили на полгода.
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