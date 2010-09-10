Сообщение AnonymousNoname » Сегодня, 08:55

Судя по фотографиям, отопление от обычных радиаторов. Причем, если есть балкон, радиатор стоит на нем, а не в прилегающем жилом помещении. После получения ключей квартиры демонтируете радиаторы и поставите какие вам надо. Вопрос, скорее, в том, когда дадут эти самые ключи. Разрешение на строительство продлили на полгода.