Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » Сегодня, 08:55

Судя по фотографиям, отопление от обычных радиаторов. Причем, если есть балкон, радиатор стоит на нем, а не в прилегающем жилом помещении. После получения ключей квартиры демонтируете радиаторы и поставите какие вам надо. Вопрос, скорее, в том, когда дадут эти самые ключи. Разрешение на строительство продлили на полгода.
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