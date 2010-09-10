Сообщение AnonymousNoname » 45 минут назад

Документацию на сайте СК убрали для всех их новостроек. Не только для Дома на Горького. Но она теперь выкладывается на сайте нашдом.рф. Так что в интернете ее найти сложно, но можно. Пока продление сроков строительства ни о чем страшном не говорит. Успеют составить акты приема-передачи квартир до 30 июня 2019 г. - не будет никаких неустоек. Не успеют - наверняка, будут настаивать оформить доп. соглашение к ДДУ, чтобы неустойку в виде 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки не платить. И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.