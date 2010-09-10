Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Судя по фотографиям, отопление от обычных радиаторов. Причем, если есть балкон, радиатор стоит на нем, а не в прилегающем жилом помещении. После получения ключей квартиры демонтируете радиаторы и поставите какие вам надо. Вопрос, скорее, в том, когда дадут эти самые ключи. Разрешение на строительство продлили на полгода.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Очередной долгострой наверное будет этот дом. Три года уже строят и конца и края не видно. Поэтому с сайта убрали раздел с документацией и онлайн трансляцию. Согласно договору и них еще полгода до передачи квартир дольщикам. Не выполнят - будем взыскивать с них неустойку. Почему другие дольщики молчат ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Документацию на сайте СК убрали для всех их новостроек. Не только для Дома на Горького. Но она теперь выкладывается на сайте нашдом.рф. Так что в интернете ее найти сложно, но можно. Пока продление сроков строительства ни о чем страшном не говорит. Успеют составить акты приема-передачи квартир до 30 июня 2019 г. - не будет никаких неустоек. Не успеют - наверняка, будут настаивать оформить доп. соглашение к ДДУ, чтобы неустойку в виде 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки не платить. И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
И всё же следует признать, что строительные работы, хоть и черепашьими темпами, но ведутся. А кричать и возмущаться особо негде. Группа СК в ВК давно превратилась в агитку. Одни рекламные посты, которые нельзя комментировать. Их страница в Инстаграм вообще никому не сдалась. И по закону пока придраться не к чему. Условия ДДУ они пока не нарушили.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
AnonymousNoname писал(а):И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.
А как они могут угрожать, если клиент обратится в суд за неустойкой?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Это до суда. Где-нибудь в мае-июне оповестить о невозможности сдать в срок и предложить подписать доп. соглашение к ДДУ. На этом этапе они могут грозить расторгнуть ДДУ с возвратом уплаченной ранее суммы. Не буду ни в чем обвинять Северную компанию. Может, они так делать не будут. Но в целом по стране такие случаи были. Те, кто не знает законов, могут повестись. А реально застройщик в одностороннем порядке договор расторгнуть не сможет. Потому что дольщик не нарушил ни одного пункта договора. Расторгнуть договор можно только через суд, если застройщик докажет, что форс-мажор помешал ему вовремя выполнить свои обязательства. Но он этого доказать не сможет. 3,5 лет не хватило на постройку 10-этажного монолитного дома. Это курам на смех.
Есть и другая, более реальная угроза. Вряд ли СК еще что-нибудь продаст человеку, который через суд взыскал с нее неустойку.
Есть и другая, более реальная угроза. Вряд ли СК еще что-нибудь продаст человеку, который через суд взыскал с нее неустойку.
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